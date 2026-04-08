Aumenta en NYC cáncer de colon menores de 50 años; hay creciente comunidad dominicana en esas edades

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Médicos de Maimonides Health en Brooklyn expresan que el cáncer colorrectal está aumentando en personas menores de 50 años en esta ciudad en casi un 3 % anual y ahora es la principal causa de muerte relacionada con esta enfermnedad en este grupo de edad.

Actualmente, en NYC hay una creciente comunidad dominicana, entre otras etnias, comprendidas en las edades señaladas.

Las doctoras Julie Yang, directora del programa integral de gastroenterología oncológica, y Rebecca Rhee, jefa de la división de cirugía colorrectal y directora del programa de residencia en cirugía general, sostienen que la mayoría de los pacientes menores de 50 años diagnosticados con la enfermedad no presentan ningún vínculo hereditario o genético.

Aunque se desconoce con certeza la causa del aumento, se han asociado con los estilos de vida sedentarios, mala alimentación, sobrepeso, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, dietas bajas en fibra, altas en grasas o en carnes procesadas, y otros factores ambientales.

Puede curarse si se detecta a tiempo mediante pruebas de detección, lo que subraya la importancia de la detección temprana, por eso es importante visitar el médico. Todos los casos de cáncer de colon se originan a partir de pólipos, que pueden tardar entre 10 y 15 años en convertirse en cáncer o en detectarse en sus etapas iniciales.

El Maimonides Health es el sistema de salud académico más grande y destacado de Brooklyn, enfocado en brindar atención integral y de alta calidad a diversas comunidades. Se caracteriza por la innovación, investigación y atención centrada en el paciente.

Ofrece servicios de excelencia en cardiología, neurociencias, ortopedia, oncología y atención de salud mental, incluyendo una clínica especializada para la comunidad latina. Funciona como un importante centro de enseñanza, con programas de residencia y subespecialidades médicas.

Recientemente, la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS) redujo la edad de 50 a 45 años para las pruebas. Si se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia a cinco años es del 90 %.

Más de 53,000 personas mueren anualmente por este cáncer en Estados Unidos. Es la segunda causa más común de muerte por cáncer en el país, con proyecciones que indican aproximadamente 55,230 fallecimientos para el presente año 2026. Se estima en más de 1 millón de muertes al año a nivel mundial.