Atleta olímpica alemana recurre a OnlyFans como patrocinio para financiar su preparación deportiva

La atleta alemana Lisa Buckwitz sorprendió al revelar que el uso de la plataforma OnlyFans ha sido fundamental para financiar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

La piloto de bobsleigh explicó que, ante la falta de apoyo económico suficiente por parte de las autoridades deportivas, se vio obligada a buscar alternativas para sostener los altos costos que implica competir al máximo nivel.

Buckwitz, quien fue campeona olímpica en 2018, aseguró que esta fuente de ingresos le permitió cubrir gastos esenciales como viajes internacionales, equipamiento especializado, entrenamientos intensivos y la remuneración de su equipo técnico.

Instagram / lisa_buckwitz

En declaraciones al medio alemán Bild, la deportista calificó esta experiencia como un giro positivo en su carrera, destacando que le brindó estabilidad financiera en una etapa clave de preparación.

“Es un golpe de suerte para mí, ya que no solo puedo financiarme a mí misma, sino también a mi equipo. Es lo mejor que me pudo haber pasado”, expresó con franqueza.

La atleta reconoció que utiliza la plataforma como si se tratara de un patrocinador, una figura cada vez más común entre deportistas que no cuentan con grandes contratos comerciales.

Aclaró además que el contenido que comparte no es explícito, ya que suele mostrarse con ropa deportiva o en bikini, manteniendo una imagen coherente con su perfil atlético.

Actualmente, ofrece paquetes de suscripción que van desde opciones mensuales hasta planes anuales, lo que le permite generar ingresos estables a lo largo de la temporada.

Buckwitz explicó que una campaña completa de bobsleigh puede superar fácilmente los 50,000 euros por año, una cifra difícil de asumir únicamente con becas deportivas tradicionales.

Estos costos incluyen desplazamientos a competencias internacionales, campos de entrenamiento en nieve, mantenimiento de trineos de alta velocidad y preparación física especializada.

La deportista admitió que el componente sexual de la plataforma existe y forma parte de su atractivo comercial, pero enfatizó que para ella se trata principalmente de una herramienta de financiamiento.

Asimismo, consideró que su caso refleja una realidad más amplia: incluso atletas con medallas olímpicas enfrentan serias dificultades económicas para mantenerse en la élite.

Buckwitz subrayó que, junto a su pensión proveniente de las Fuerzas Armadas alemanas, este ingreso alternativo ha hecho posible continuar compitiendo al más alto nivel.

Finalmente, sostuvo que hablar abiertamente de estos temas ayuda a visibilizar los desafíos financieros del deporte olímpico moderno, donde el talento muchas veces no basta sin recursos suficientes para sostener una carrera competitiva.