Ataque masivo de Estados Unidos e Israel a Irán para derribar el régimen deja 57 alumnas muertas

La escalada militar en el marco de la campaña declarada contra el programa nuclear de Irán dejó un trágico saldo este sábado, luego de que un bombardeo alcanzara una escuela primaria en territorio iraní.

Según autoridades locales, el ataque impactó un colegio femenino en la región de Minab, provocando la muerte de 57 alumnas y dejando decenas de heridas de distinta gravedad.

Let the world know that we did not start this war pic.twitter.com/9G3vbJYw1D — Iran Military Monitor (@IRIran_Military) February 28, 2026

El gobernador del distrito de Minab confirmó a la agencia Mehr que entre las víctimas se encuentran menores de edad, lo que ha generado conmoción tanto a nivel nacional como internacional.

El hecho ocurre en medio de los enfrentamientos derivados de los ataques dirigidos a infraestructuras vinculadas al programa nuclear iraní, aunque en esta ocasión el impacto alcanzó instalaciones civiles.

Al menos 40 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas tras un ataque israelí a una escuela primaria de niñas en Minab, una ciudad en la provincia de Hormozgán https://t.co/VVCoB4K4Ob pic.twitter.com/N6ewFIuHpn — RT en Español (@ActualidadRT) February 28, 2026

De acuerdo con los reportes oficiales, el bombardeo afectó directamente el centro educativo mientras se desarrollaban actividades escolares, incrementando el número de víctimas entre la población infantil.

Columna de humo este sábado en Teherán, la capital iraní, tras anunciar Israel que ha atacado el país.

Foto: AP | Vídeo: EPV

Diversos medios internacionales comenzaron a difundir imágenes del lugar tras el impacto, mostrando daños estructurales severos en el edificio escolar.

Las autoridades sanitarias locales informaron que los hospitales de la zona recibieron a múltiples menores con heridas de diversa consideración, algunos en estado crítico.

Organizaciones humanitarias han expresado preocupación por el creciente número de víctimas civiles en medio de la escalada militar en la región.

El ataque a una infraestructura educativa ha reavivado el debate sobre el impacto de los bombardeos en zonas pobladas y la protección de la población civil en contextos de conflicto.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial detallando las circunstancias exactas que llevaron al impacto en el colegio.

Analistas internacionales advierten que este episodio podría intensificar las tensiones diplomáticas y aumentar la presión internacional para alcanzar una desescalada inmediata.

Mientras tanto, la comunidad de Minab permanece en estado de duelo, con familias afectadas por la pérdida de sus hijas en uno de los episodios más trágicos registrados en la reciente ola de violencia.

Con información de elpais.com y actualidad.rt.com