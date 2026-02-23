ASYSTEC refuerza liderazgo regional en ciberseguridad durante encuentro internacional de Check Point en Denver

La empresa ASYSTEC, reconocida por ofrecer soluciones de Tecnología de Información y Seguridad con 30 años ininterrumpidos de servicio en todo el territorio nacional, participó en el evento internacional Partner SKO 2026 de Check Point Software Technologies, celebrado en Denver, Colorado.

El encuentro reunió a CEOs, vicepresidentes y líderes estratégicos de la industria de ciberseguridad, con el objetivo de presentar innovaciones, nuevas plataformas y líneas de acción frente a los crecientes desafíos digitales a nivel mundial.

Durante la jornada, el ingeniero Raymond Marcelino, CEO de ASYSTEC, formó parte de las presentaciones de los cuatro nuevos pilares estratégicos de Check Point, enfocados en fortalecer la protección de datos, redes, entornos en la nube y sistemas empresariales.

Uno de los momentos más relevantes del evento fue la reunión directa entre Marcelino y el CEO de Check Point, Nadav Zafrir, donde abordaron el roadmap tecnológico, planes de crecimiento y oportunidades para seguir expandiendo soluciones de alto nivel en República Dominicana y la región.

El diálogo permitió reforzar la alianza estratégica que ambas empresas mantienen desde 2023, la cual ha generado un crecimiento sostenido y un mayor alcance de tecnologías avanzadas de seguridad informática en el mercado local.

Marcelino destacó que el respaldo ejecutivo y la cercanía de los líderes regionales de Check Point han sido claves para el éxito de esta relación, permitiendo una colaboración fluida y resultados concretos para clientes de diversos sectores.

Asimismo, subrayó que la trayectoria de ASYSTEC, con tres décadas de experiencia continua en Tecnología de Información y Seguridad, ha sido fundamental para posicionarse como un aliado confiable en el sector financiero, gubernamental, telecomunicaciones, corporativo y PYMES.

El CEO valoró la cultura de cooperación entre ambas compañías, resaltando la disposición permanente de Check Point para acompañar iniciativas estratégicas orientadas a fortalecer la ciberseguridad nacional.

El evento también sirvió como espacio de intercambio con líderes de Latinoamérica, quienes compartieron experiencias, buenas prácticas y modelos de crecimiento que están transformando la industria tecnológica.

Con esta participación internacional, ASYSTEC reafirma su compromiso de seguir innovando, capacitando y llevando soluciones de clase mundial al país, consolidando su liderazgo tras 30 años de servicio continuo en la protección digital de las organizaciones dominicanas.