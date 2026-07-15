Asystec recibe el máximo reconocimiento de RSA como Partner del Año en Latinoamérica

Bartolo García

Asystec, empresa dominicana con 30 años de trayectoria en Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, fue reconocida por RSA con el premio “Partner del Año de Latinoamérica”, la más alta distinción que la compañía otorga a sus socios de negocio en la región. El reconocimiento fue entregado durante el RSA LatAm Partner Council 2026, celebrado del 7 al 9 de julio en Sanctuary Cap Cana.

El galardón reconoce el desempeño sobresaliente, el crecimiento sostenido y el compromiso de Asystec en la implementación de soluciones de identidad digital, gestión de accesos y ciberseguridad, consolidando a la empresa como uno de los principales aliados estratégicos de RSA en América Latina.

El encuentro reunió a los principales canales y socios de RSA provenientes de Brasil, México, Colombia, Paraguay, Costa Rica, Argentina y República Dominicana, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes de la región para el intercambio de conocimientos y estrategias en materia de ciberseguridad.

Durante la actividad, los participantes analizaron las principales tendencias que están transformando la industria tecnológica, entre ellas la autenticación sin contraseñas (passwordless), la inteligencia artificial aplicada a la gestión de identidades digitales, la resiliencia cibernética y la alianza estratégica entre RSA y Microsoft para fortalecer la protección de las organizaciones.

Como punto culminante del evento, Asystec recibió el reconocimiento como Partner del Año de Latinoamérica, un premio que distingue la excelencia comercial, la capacidad técnica, la innovación y el compromiso en el desarrollo de soluciones que impulsan la transformación digital y fortalecen la seguridad de las empresas.

La compañía afirmó que este reconocimiento reafirma su compromiso de continuar acercando al mercado dominicano y latinoamericano tecnologías de clase mundial y servicios especializados, con el propósito de ayudar a las organizaciones a enfrentar los desafíos de un entorno digital cada vez más complejo y fortalecer su postura de ciberseguridad.

Con tres décadas de experiencia, Asystec se ha consolidado como uno de los principales integradores de tecnología y ciberseguridad de la República Dominicana, ofreciendo soluciones para los sectores financiero, gubernamental, telecomunicaciones, comercio, industria y pymes, con un enfoque basado en la innovación, la excelencia y la protección de los activos digitales.