Asystec inaugura moderna oficina y anuncia plan de expansión internacional

Santo Domingo, RD. – La empresa Asystec realizó este viernes 3 de octubre la inauguración y bendición de su nueva oficina, ubicada en Diamond Plaza, local 1B, Avenida Los Próceres No. 38, esquina Euclides Morillo, en el Distrito Nacional.

El acto reunió a los principales ejecutivos de la compañía, empleados, aliados estratégicos, invitados especiales y representantes de medios de comunicación, en un ambiente de celebración por los 30 años de servicios ininterrumpidos de la firma.

El ingeniero Raymond Marcelino, CEO de Asystec, pronunció las palabras de bienvenida y agradeció a los presentes por el apoyo brindado a lo largo de tres décadas de liderazgo en el sector de Tecnología de la Información y Ciberseguridad.

Marcelino destacó que desde su fundación en diciembre de 1995, la empresa ha mantenido un compromiso firme con la innovación, la seguridad digital y la excelencia en los servicios para sus clientes nacionales e internacionales.

Durante su intervención, presentó las nuevas estrategias de negocio y alianzas estratégicas, además de detallar el plan de expansión que contempla la entrada a nuevos territorios y países en los próximos años.

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de la filial Asystec Cloud Services, enfocada en ofrecer soluciones de servicios administrados y en la nube, fortaleciendo así su portafolio con propuestas adaptadas al mercado local e internacional.

El CEO también subrayó que estas innovaciones responden a la creciente necesidad de las empresas de contar con plataformas seguras, ágiles y eficientes que garanticen la continuidad de sus operaciones en un mundo cada vez más digitalizado.

Junto al ingeniero Marcelino, el co-propietario José Enrique Valdez compartió un mensaje de gratitud y compromiso, resaltando la importancia de mantener un alto nivel de calidad en los servicios dirigidos a los sectores financiero, telecomunicaciones, corporativo, comercial, gubernamental y Pymes.

Ambos ejecutivos brindaron con los asistentes por los logros alcanzados en estos 30 años y reafirmaron su visión de continuar a la vanguardia, ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras y una atención cercana a sus clientes.

“Nos sentimos comprometidos con la excelencia y orgullosos de inaugurar un espacio más amplio, moderno y confortable, que refleja la evolución de Asystec y nuestra apuesta por el futuro”, señaló Marcelino durante su discurso.

La bendición de la nueva oficina estuvo a cargo del reverendo diácono José Rosado, quien resaltó la importancia de que empresas como Asystec aporten al desarrollo tecnológico del país con ética y responsabilidad.

El acto concluyó con un recorrido por las nuevas instalaciones, diseñadas para brindar un entorno de trabajo dinámico, colaborativo y alineado con las tendencias globales en innovación y ciberseguridad.

Con esta apertura, Asystec reafirma su posición como empresa pionera en soluciones tecnológicas en República Dominicana y ratifica su visión de seguir creciendo en el mercado internacional, llevando su experiencia y servicios a nuevas fronteras.

