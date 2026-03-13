Asovodina dará Inicio este sábado torneo a torneo de voleibol

SANTO DOMINGO.- La Asociación de Voleibol del Distrito Nacional (Asovodina), celebrará este sábado su tradicional torneo de minivoli femenino y masculino, en las canchas abiertas del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo, que comenzará a las 9:00 de la mañana, contará con la participación de 110 equipos con atletas de las principales academias y clubes del Gran Santo Domingo.

“Estamos muy felices de poner otra vez en marcha este torneo de minivoli, somos de los que creemos que este país tiene grandes talentos que se pueden convertir en los próximos miembros de nuestras selecciones nacionales”, expresó Ángel Rivas, presidente de la Asovodina.

Este año, y por disposición de la Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) los equipos estarán conformados por 4 atletas y se jugará 3 para 3, con uno en la banca que ingresa a juego con el sistema de rotación. Anteriormente, los equipos estaban conformados por 12 jugadores y se jugaba 6 contra 6.

Entre los clubes y academias participantes están: Club Alice, Club AJAPRO, Reales del Caliche, Cachorros de Cristo Rey, Naco, Varias Luces, Academia Freddy Guillen, María Auxiliadora, San Pedro de Macorís, La Fe, Payero, Nuestro Esfuerzo, Academia del Distrito, entre otros.

Todos los participantes recibirán un pergamino de participación, mientras que los ganadores recibirán trofeos y medallas.

Y los equipos ganadores en ambas ramas representarán al Distrito Nacional en las eliminatorias para el torneo nacional que organiza la Fedovoli.