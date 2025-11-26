Asonahores reconoce a Banreservas por sus aportes al desarrollo del turismo dominicano

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) reconoció este martes al Banco de Reservas por su constante apoyo al desarrollo turístico del país, durante el Foro de Inversión Turística 2025.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, recibió el reconocimiento de manos del ministro de Turismo, David Collado; Juan Bancalari, presidente de Asonahores, y Aguie Lendor, vicepresidente de esa entidad.

Aguilera afirmó que Banreservas reafirma su compromiso con el impulso del turismo, sector en el que la institución ha financiado decenas de proyectos a nivel nacional, dinamizando la economía y fortaleciendo el tejido productivo del país.

“Desde que iniciamos nuestra gestión, el área del turismo se ha visto estimulada por la inversión del Banco de Reservas, no solo en Punta Bergantín, donde hemos realizado un gran esfuerzo, sino también en Pedernales, Miches y en todo el territorio nacional”, expresó.

El ejecutivo destacó que estas iniciativas están alineadas con la visión del presidente Luis Abinader y del Ministerio de Turismo, así como con el interés de todos los dominicanos, a quienes definió como “invencibles”, en referencia a la más reciente campaña publicitaria de la entidad financiera.

Otros reconocimientos del Foro de Inversión Turística 2025 recayeron en la Administradora de Fondos de Pensiones Reservas (AFP Reservas) y en el Fideicomiso Punta Bergantín.

Henry Fuentes, vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, y Andrés Marranzini, director ejecutivo del proyecto Punta Bergantín, recibieron los galardones en representación de ambas entidades.

Acompañaron al doctor Aguilera los ejecutivos Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; Alieska Díaz, vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa; y Deyanira Pappaterra, vicepresidenta de Negocios Turísticos.

Esta edición del foro estuvo enfocada en el turismo deportivo, identificado como una de las principales oportunidades de diversificación y atracción de inversión para los próximos años.

El evento reunió autoridades, empresarios, organismos deportivos y expertos nacionales e internacionales en un espacio orientado a posicionar a la República Dominicana como líder regional en eventos deportivos internacionales e infraestructuras especializadas.