Asociaciones comerciantes NYC agrupan miles de miembros apoyan reelección de Espaillat

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Varias asociaciones de comerciantes de esta ciudad, que agrupan a miles de miembros, respaldaron este martes de manera conjunta la reelección del congresista Adriano Espaillat por el Distrito 13 de Nueva York.

Espaillat recibió el respaldo de Anthony Peña, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados (NSA); Radhamés Rodríguez, presidente de United Bodegas of America (UBA); y Francisco Marte, presidente de la Asociación de Bodegas y Pequeñas Empresas de Nueva York.

Las organizaciones representan a miles de pequeños y medianos comerciantes que diariamente abastecen a comunidades de Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, El Barrio, Harlem, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, sectores que conforman el Distrito 13, con una población de 778,141 habitantes, de los cuales el 51.3 % es hispano y el 83.5 % son ciudadanos estadounidenses.

Por su parte, Espaillat, primer y único congresista de origen dominicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, destacó el papel fundamental que desempeñan las bodegas y los supermercados como motores de la economía local.

“La industria de las bodegas y los supermercados es auténticamente nuestra, una industria latina que mueve la economía y genera miles de empleos. Es un sector que debemos apoyar, proteger y promover”, afirmó.

Uno de los momentos más significativos del evento fue la unión de organizaciones de bodegueros que históricamente habían trabajado por separado. “Ver a estos líderes juntos representa un paso enorme. La unidad no nos debilita; nos fortalece desde la raíz”, expresó el congresista.

“Esta industria es sagrada para nuestra comunidad. Se construyó con sudor y también con sangre. No vamos a permitir que se debilite”, añadió Espaillat.

El legislador también abordó las amenazas actuales que enfrenta el sector, particularmente los recortes al programa SNAP (cupones de alimentos) propuestos a nivel federal, cuyos beneficios representan menos de siete dólares diarios por persona.

“¿Quién puede alimentarse dignamente con esa cantidad? Estos recortes no solo afectan a las familias, sino también a los negocios locales que dependen de esos consumidores”, advirtió.

Espaillat reiteró además su compromiso de luchar en Washington para revertir los recortes tanto al SNAP como a Medicaid, programas esenciales para cientos de miles de residentes de su distrito.

“Tenemos 488,000 personas en Medicaid y más de 300,000 familias que dependen de SNAP. Vamos a defenderlas”, aseguró.

Anthony Peña enfatizó la importancia de respaldar a líderes que comprendan las necesidades del sector. “Estamos bajo ataque y necesitamos representación en el Congreso que defienda nuestros intereses”, subrayó.

Radhamés Rodríguez agregó que el respaldo responde a una trayectoria comprobada. “Estamos luchando para que continúe una voz que nos representa dignamente desde hace décadas”, sostuvo.

Francisco Marte, por su parte, hizo un llamado a la unidad. “Las bodegas, supermercados y pequeños negocios somos la conexión más directa con la comunidad. Hay que apoyar al congresista”, expresó.

Los dirigentes coincidieron en que la industria de bodegas y supermercados ha sido construida con esfuerzo, sacrificio y resiliencia, incluso en algunos de los momentos más difíciles de la ciudad, desde la crisis de los años 80 hasta los actuales procesos de gentrificación.

El respaldo de estos líderes representa un impulso significativo de cara a las primarias demócratas del próximo 23 de junio, consolidando una alianza clave entre el liderazgo político y una de las principales columnas de la economía comunitaria de Nueva York.

El acto se llevó a cabo en la calle 207 con con la avenida Vermilyea, frente al supermercado Dan’s.