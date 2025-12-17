Asociación Leonardo Da Vinci expresa pesar y reafirma cooperación con la justicia tras trágica pérdida estudiantil

La Asociación Leonardo Da Vinci, Inc. se dirigió a la sociedad dominicana mediante un comunicado público en el que expresó su profundo dolor y consternación por el fallecimiento de Stephora Anne-Mircie Joseph Raphael, ocurrido el pasado 14 de noviembre, hecho que ha generado un amplio impacto social y educativo.

En el documento, la institución manifestó nuevamente sus más sinceras condolencias a la familia de la joven, así como a sus seres queridos, compañeros de clase, profesores y a toda la comunidad educativa que hoy se encuentra de luto por esta irreparable pérdida.

La asociación señaló que el fallecimiento de Stephora ha dejado una huella profunda de tristeza, la cual es compartida con respeto, empatía y recogimiento, reconociendo que ninguna palabra puede aliviar el dolor que atraviesa su familia.

En ese sentido, reiteró su acompañamiento humano y solidario a los padres y allegados de la estudiante, subrayando que su prioridad en este momento es el respeto al duelo y la dignidad de la memoria de la joven.

Desde el primer momento del trágico incidente, la Asociación Leonardo Da Vinci aseguró que ha estado colaborando de manera responsable con las autoridades competentes, y que continuará haciéndolo dentro del marco que establece la ley.

La entidad expresó su plena confianza en el sistema de justicia, señalando que el proceso en curso permitirá esclarecer los hechos con la verdad y el rigor que el caso amerita.

Asimismo, reconoció la preocupación que este suceso ha generado en la sociedad dominicana, indicando que comprende el interés público alrededor del mismo.

No obstante, explicó que durante una fase del proceso la investigación estuvo legalmente reservada, y que la institución fue debidamente instruida a no emitir declaraciones que pudieran interferir con su desarrollo.

La asociación aclaró que este deber de prudencia fue asumido con el mayor respeto hacia las autoridades y hacia la gravedad de la situación, evitando especulaciones o juicios anticipados.

En el comunicado, la entidad reafirmó que no elude ni eludirá responsabilidades que pudieran establecerse legalmente, y que actuará conforme al derecho ante cualquier determinación que emane de las instancias correspondientes.

De igual forma, hizo un llamado respetuoso a los medios de comunicación y a la opinión pública a tratar este hecho con la sensibilidad que amerita, protegiendo el bienestar emocional de la familia y de la comunidad educativa.

La Asociación Leonardo Da Vinci advirtió que la difusión de información no verificada o especulativa solo contribuye a profundizar el sufrimiento de quienes están directamente afectados por la tragedia.

En medio del dolor, la institución reafirmó su compromiso de acompañar a sus estudiantes, docentes y familias, brindando apoyo emocional y comunitario en este momento de duelo.

Además, informó que continuará revisando y fortaleciendo sus protocolos de seguridad, con el objetivo de garantizar el mayor cuidado posible de las personas que forman parte de su comunidad educativa.

Finalmente, la directiva de la Asociación Leonardo Da Vinci subrayó que nada de lo expresado pretende minimizar la gravedad de la pérdida ni justificar lo ocurrido, reiterando que su prioridad actual es el respeto, la responsabilidad y el acompañamiento solidario, bajo la conducción de su Directiva 2025-2027, encabezada por su presidente Eduardo Estévez Bretón.