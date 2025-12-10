Banco Popular
Close Menu
Nacionales

Asociación Dominicana de Corredores de Seguros celebra el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia ADOCOSE

No hay comentarios4 Mins Read
Eric Lembcke Hector Alvarez Ricardo Feris Zaide Alba Cavagliano Gabino Angeles Manuel Jose Matos Richard Ros Sadia Jorge Campos Laura Pena Izquierdo Jaime Vega
Eric Lembcke, Héctor Álvarez, Ricardo Feris, Zaide Alba Cavagliano, Gabino Ángeles, Manuel José Matos, Richard Ros, Sadia Jorge Campos, Laura Peña Izquierdo, Jaime Vega, Vivian Acra, Ricardo Rizek y Juan Garrigo Lefeld

Santo Domingo, RD.– El Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, fue el escenario perfecto para celebrar el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia ADOCOSE, una iniciativa de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) que, durante una década, ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

Mencion Especial a la Innovacion Aseguradora del Ano Humano Seguros
Mención Especial a la Innovación, Aseguradora del Año, Humano Seguros

El encuentro reunió a destacadas personalidades de la industria, incluyendo autoridades, empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, administradoras de riesgos de salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.

Dimitri Handal y Andres Mejia
Dimitri Handal y Andrés Mejía

La apertura estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de ADOCOSE, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector. Ros aprovechó la ocasión para rendir un emotivo homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, reconociendo sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

Eloisa Munoz y Alvaro Logrono
Eloisa Muñoz y Álvaro Logroño

Posteriormente, Gabino Ángeles, líder de la Comisión de los Premios a la Excelencia, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.

Franklin Glass Rafael Nolasco Luis Manuel Aguilo y Willy Colon
Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón

En esta edición, la encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por KANTAR MERCAPLAN, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe. El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de ADOCOSE a nivel nacional, evaluando diversas áreas clave con las que los corredores interactúan dentro de las aseguradoras y ARS.

Jose Zapata y Eduardo A. Cruz
José Zapata y Eduardo A. Cruz

A continuación, se presentaron los ganadores de esta décima edición en sus respectivas categorías:

  • Riesgos Generales:
    • Área Comercial del Año: La Colonial de Seguros
    • Área Técnica del Año: Seguros Universal
    • Soluciones de Reaseguro: La Colonial de Seguros
    • Área de Reclamaciones del Año: Seguros Universal
    • Área de Reclamaciones (Automóvil): Seguros Sura
  • Seguro de Vida:
    • Aseguradora del Año: Worldwide Seguros
  • Seguro de Salud Internacional:
    • Área Comercial del Año: Humano Seguros
    • Área Técnica y Reclamaciones del Año: Bupa
  • Seguros de Salud Local:
    • Área Comercial del Año: Humano Seguros
    • Área Técnica y Reclamaciones del Año: Humano Seguros
  • Mención Especial al Desarrollo Profesional del Corredor Rafael Augusto Piña:
    • Aseguradora del Año: Seguros Sura
  • Mención Especial a la Innovación:
    • Aseguradora del Año: Humano Seguros
  • Aseguradora del Año – Riesgos Generales:
    • La Colonial de Seguros
  • Aseguradora del Año – Riesgos Generales (Ramo Automóvil):
    • Seguros Sura
  • Aseguradora del Año – Seguro de Salud Internacional:
    • Humano Seguros
  • Aseguradora del Año – Seguro de Salud Local:
    • Humano Seguros
  • Aseguradora con Cartera hasta 5 mil millones en Primas Suscritas:
    • Seguros Crecer
Josefina de Izquierdo y Alexandra Izquierdo
Josefina de Izquierdo y Alexandra Izquierdo

En la parte final del acto, Richard Ros expresó su agradecimiento a todos los presentes y destacó el apoyo permanente que ADOCOSE ha recibido a lo largo de los años. Asimismo, extendió sus mejores deseos para un próspero 2026, reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia, el desarrollo y la excelencia en el sector asegurador.

Laura Guerra Francisco Campos Laura Acra y Nordaline Jimenez
Laura Guerra, Francisco Campos, Laura Acra y Nordaline Jiménez

Con esta décima edición, los Premios a la Excelencia ADOCOSE consolidan su papel como una plataforma que impulsa la mejora continua y motiva a los actores del mercado a seguir fortaleciendo la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

SOBRE ADOCOSE

ADOCOSE 2025
Directiva ADOCOSE

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) es una organización sin fines de lucro con 48 años de trayectoria en la República Dominicana y que tiene por objetivo principal ser líder de opinión y voz de referencia en materia de seguros, contribuyendo a la unidad de sus miembros para la mejor defensa de sus intereses comunes. ADOCOSE tiene 3 filiales a nivel nacional y reúne a más de 300 miembros. Es miembro de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE). Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram @adocose, o en www.adocose.org.

Share.

El Jacaguero es una fuente de noticias en línea que se especializa en brindar a sus lectores las últimas novedades sobre la República Dominicana.

Add A Comment
Leave A Reply