Asociación Dominicana de Corredores de Seguros celebra el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia ADOCOSE

Santo Domingo, RD.– El Salón Garden Tent del Hotel El Embajador, A Royal Hideaway Hotel, fue el escenario perfecto para celebrar el décimo aniversario de los Premios a la Excelencia ADOCOSE, una iniciativa de la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) que, durante una década, ha resaltado las mejores prácticas y el compromiso con la calidad dentro del sector asegurador dominicano.

Mención Especial a la Innovación, Aseguradora del Año, Humano Seguros

El encuentro reunió a destacadas personalidades de la industria, incluyendo autoridades, empresas de corretaje de seguros, compañías aseguradoras, administradoras de riesgos de salud (ARS) y entidades reguladoras, quienes se dieron cita para reconocer a los actores más sobresalientes del año.

Dimitri Handal y Andrés Mejía

La apertura estuvo a cargo de Richard Ros, presidente de ADOCOSE, quien agradeció la presencia de los miembros del gremio, las autoridades y aliados del sector. Ros aprovechó la ocasión para rendir un emotivo homenaje a Milagros de los Santos, Arturo de la Cruz y Juan Carlos Hernández, reconociendo sus valiosos aportes al fortalecimiento del mercado asegurador.

Eloisa Muñoz y Álvaro Logroño

Posteriormente, Gabino Ángeles, líder de la Comisión de los Premios a la Excelencia, compartió la visión detrás de estos galardones, resaltando que la iniciativa busca promover la mejora continua, elevar los estándares del servicio y destacar el compromiso de las aseguradoras y ARS con la excelencia en sus operaciones.

Franklin Glass, Rafael Nolasco, Luis Manuel Aguiló y Willy Colón

En esta edición, la encuesta para determinar a los ganadores fue realizada por KANTAR MERCAPLAN, agencia especializada en investigación y consultoría en Centroamérica y el Caribe. El estudio abarcó a 300 firmas de corredores miembros de ADOCOSE a nivel nacional, evaluando diversas áreas clave con las que los corredores interactúan dentro de las aseguradoras y ARS.

José Zapata y Eduardo A. Cruz

A continuación, se presentaron los ganadores de esta décima edición en sus respectivas categorías:

Riesgos Generales: Área Comercial del Año: La Colonial de Seguros Área Técnica del Año: Seguros Universal Soluciones de Reaseguro: La Colonial de Seguros Área de Reclamaciones del Año: Seguros Universal Área de Reclamaciones (Automóvil): Seguros Sura

Seguro de Vida: Aseguradora del Año: Worldwide Seguros

Seguro de Salud Internacional: Área Comercial del Año: Humano Seguros Área Técnica y Reclamaciones del Año: Bupa

Seguros de Salud Local: Área Comercial del Año: Humano Seguros Área Técnica y Reclamaciones del Año: Humano Seguros

Mención Especial al Desarrollo Profesional del Corredor Rafael Augusto Piña: Aseguradora del Año: Seguros Sura

Mención Especial a la Innovación: Aseguradora del Año: Humano Seguros

Aseguradora del Año – Riesgos Generales: La Colonial de Seguros

Aseguradora del Año – Riesgos Generales (Ramo Automóvil): Seguros Sura

Aseguradora del Año – Seguro de Salud Internacional: Humano Seguros



Aseguradora del Año – Seguro de Salud Local: Humano Seguros



Aseguradora con Cartera hasta 5 mil millones en Primas Suscritas: Seguros Crecer



Josefina de Izquierdo y Alexandra Izquierdo

En la parte final del acto, Richard Ros expresó su agradecimiento a todos los presentes y destacó el apoyo permanente que ADOCOSE ha recibido a lo largo de los años. Asimismo, extendió sus mejores deseos para un próspero 2026, reafirmando el compromiso de la institución con la transparencia, el desarrollo y la excelencia en el sector asegurador.

Laura Guerra, Francisco Campos, Laura Acra y Nordaline Jiménez

Con esta décima edición, los Premios a la Excelencia ADOCOSE consolidan su papel como una plataforma que impulsa la mejora continua y motiva a los actores del mercado a seguir fortaleciendo la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

SOBRE ADOCOSE

Directiva ADOCOSE

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE) es una organización sin fines de lucro con 48 años de trayectoria en la República Dominicana y que tiene por objetivo principal ser líder de opinión y voz de referencia en materia de seguros, contribuyendo a la unidad de sus miembros para la mejor defensa de sus intereses comunes. ADOCOSE tiene 3 filiales a nivel nacional y reúne a más de 300 miembros. Es miembro de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE). Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram @adocose, o en www.adocose.org.