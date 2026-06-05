Asociación de Chiringueros USA hará su encuentro anual este domingo en El Bronx

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La Asociación de Chiringueros USA (ADCEUSA), integrada por más de un centenar de dominicanos residentes en esta ciudad y pertenecientes a la comunidad de “Chiringo”, municipio de Villa Riva, provincia Duarte, celebrará su tradicional encuentro anual en Tremont Park, ubicado en la avenida Tremont con la avenida Arthur, en El Bronx.

El acto será este domingo 14, desde las 12:00 hasta las 7:00 p.m., con venta de comida, jugos, bebidas gaseosas y rifas, con una donación de $5.00 dólares para apoyar los fondos de la asociación.

Además, se rifará un pasaje valorado en US$600.00, una MacBook y una boleta para asistir a su gala, expresan sus directivos.

La ADCEUSA, con el eslogan «Unidos Somos Más», se dedica a llevar bienestar a su comunidad, alcanzando a personas vulnerables y generando cambios positivos; se enfocan en programas sociales y eventos para lograr un impacto positivo.

«Ha construido un local comunitario, convertido en un centro académico donde se imparten clases de capacitación y formación, principalmente entre jóvenes», subrayó.

La ADCEUSA es una de las organizaciones comunitario-culturales más valoradas en la Gran Manzana, impulsando el desarrollo socioeconómico de su pueblo natal; ha logrado construir una casa club y enviar medicinas, materiales escolares y deportivos, por su compromiso con su comarca en la RD.

Asimismo, envía con frecuencia alimentos, medicinas, útiles deportivos y efectúa reparación de viviendas a personas de escasos recursos, entre otras cosas.