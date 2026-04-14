Asociación Cibao renueva su Junta Directiva y designa a José Ramón Vega Batlle como presidente

Bartolo García

La Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos anunció la renovación de su Junta de Directores para el período 2026-2029, en cumplimiento de sus Estatutos Sociales y su Reglamento Interno.

La nueva directiva fue elegida durante la Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados celebrada el pasado 30 de marzo, donde se definió la conformación del órgano que regirá la institución en los próximos años.

Tras la asamblea, los miembros del pleno seleccionaron los cargos directivos, resultando electo José Ramón Vega Batlle como presidente de la Junta de Directores, acompañado por Teófilo de Jesús Gómez Rodríguez como primer vicepresidente, José Tomás Cruz Rodríguez como segundo vicepresidente y José Santiago Reynoso Pérez como secretario.

Al asumir la presidencia, Vega Batlle expresó su agradecimiento por la designación y reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo la institución, destacando su enfoque en la transparencia, la gobernanza y el bienestar de sus clientes.

Durante la asamblea, la entidad también rindió homenaje a Rafael Genao Arias por su gestión al frente de la Junta desde junio de 2020, resaltando su contribución al crecimiento y consolidación institucional.

Asimismo, fueron reconocidos Damián Eladio González y Ángel Nery Castillo por su trayectoria y aportes en distintos comités estratégicos, destacando su compromiso con el desarrollo organizacional.

En un comunicado, la institución subrayó que estos cambios responden a su política de fortalecimiento institucional, enfocada en la sostenibilidad, la innovación y la excelencia operativa.

Finalmente, la nueva Junta de Directores ratificó su compromiso con el crecimiento sostenible, la transformación digital y el impacto positivo en las comunidades, consolidando el rol de Asociación Cibao como una entidad clave en el desarrollo económico del país.