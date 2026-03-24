Asociación Cibao presenta su Programa de Alianzas de Vehículos en un encuentro con aliados del sector automotriz

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.– La Asociación Cibao presentó su Programa de Alianzas de Vehículos, una iniciativa orientada a fortalecer su relación con el sector automotriz y ampliar su estrategia de crecimiento en el área de banca de alianzas y pymes.

El lanzamiento se realizó a través de dos encuentros celebrados en Santiago y Santo Domingo, donde participaron ejecutivos, propietarios de dealers, concesionarios y clientes corporativos, en un ambiente de intercambio y colaboración.

Aneyka Núñez, Luis Felipe Rodríguez, Juliana Metz

Durante la actividad, Victoria Thomas, segunda vicepresidenta de Banca de Alianzas y Pymes, explicó que el programa establece un modelo de colaboración estructurado, con esquemas de compensación transparentes y competitivos para impulsar financiamientos responsables.

Por su parte, Mónica Ceballos, vicepresidenta de Banca Personas y Pymes, destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de transformación y expansión de la institución, enfocado en apoyar el desarrollo del sector automotriz.

Alfry Domínguez, Karen Mieses, Francisco Martínez

El programa permitirá a los concesionarios acceder a procesos más ágiles y acompañamiento especializado, mientras que los clientes contarán con opciones de financiamiento claras y adaptadas a sus necesidades.

Con esta propuesta, la Asociación Cibao reafirma su compromiso de impulsar la movilidad, la formalización y el crecimiento económico, consolidándose como un aliado estratégico del sector automotriz en el país.