Asjana David visita al presidente electo del CMD y se compromete con el fortalecimiento de las Residencias Médicas

El candidato a la rectoría de la UASD, doctor Jorge Asjana David realizó una visita de cortesía al recién electo presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez, con el objetivo de estrechar lazos y definir una agenda común sobre el futuro de la formación médica en el país.

Durante el encuentro, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para el periodo 2026-2030, Asjana David, compartió con el presidente de los galenos su visión estratégica para la academia estatal, además, se comprometió a priorizar durante su gestión que asumirá a partir de las elecciones de junio de este año, la mejora sustancial de los programas de residencias médicas en el país.

El seguro rector de la Primada de América en que todas las mediciones lo posicionan por encima de un 60 por ciento de la preferencia del electorado uasdiano, indicó que uno de los pilares de su programa de trabajo es elevar los estándares de calidad en la formación de especialistas dentro de los centros hospitalarios.

“Nuestro compromiso es garantizar que los médicos en formación cuenten con el respaldo académico y las condiciones necesarias para ofrecer un servicio de excelencia a la sociedad dominicana”, afirmó.

El encuentro en el que se abordaron otros temas de interés general estuvieron presentes, además, el presidente de la Regional del Distrito del CMD, doctor Máximo Martínez, la doctora Griselda Quezada, secretaria de Acción Gremial; el doctor Juan Pablo Lagos C., expresidente de la Regional Distrito del CMD; la doctora Lucia Giselle Arias, directora del Secretariado de la Mujer del CMD y el doctor Neftalí Rijo, de la regional del Este.

Mientras que los profesores Damián Herrera y Víctor Ángel Cuello, quienes formaron parte de la comitiva que acompañó al doctor Jorge Asjana David.

Esta visita marca un paso importante en la consolidación de alianzas entre el Colegio Médico Dominicano y la Universidad más vieja del Continente Americano, orientadas a garantizar un sistema de salud más robusto a través de una educación superior de calidad.