Asistencia masiva inauguración en juegos Juan Pablo Duarte en NY

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- La inauguración de los juegos «Juan Pablo Duarte 2025» el pasado fin de semana en esta ciudad fue todo un éxito en el Centro Apex de Lehman College, en El Bronx, y serán del 15 al 31 de este mes en varias instalaciones deportivas en NYC.

La asistencia fue cerca de dos mil, entre los 2,300 atletas que se disputarán en las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Baloncesto, Béisbol, Billar, Bolinche, Ciclismo, Tablero, Dominó, Judo, Fútbol, Tae Kwan Do, Karate, Footkey, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Sóftbol, Rigoball, Volibol, Vitilla, Lacrose, Arco y Flecha, entre otros.

Provienen de NY, Nueva Jersey, Filadelfia, Pensylvania, Providencia, Conecticut, Lawrence, Boston y Rhode Island.

Encabezaron la inauguración, el ministro de Deportes (Miderec), Kelvin Cruz; el alcalde NYC, Eric Adam; el cónsul RD-NY, Jesús -Chú- Vásquez; el director general de los juegos, Roberto Rojas; Evaristo Madrigal, de la Unión Deportiva NY; Garibaldy Bautista, del Comité Olímpico Dominicano, y Luisín Mejía, ex presidente del Comité Olímpico Dominicano -COLIMDO- (2006-2021).

La atleta Ámbar Fulgencio, juramentó a los deportistas. Los juegos están dedicados a Luisín y a Nurys de Óleo.

El ministro Cruz agradeció el esfuerzo de los dirigentes deportivos, y agregó, «este logro es de toda una comunidad». Rojas, empresario y deportista tanto en NY como en RD, y director general de los juegos, destacó la unidad que vive el deporte en NY.

«Estos juegos ponen más en alto la bandera tricolor en playas extranjeras, además, quedarán marcados en la historia del deporte dominicano en el exterior», afirmó.

Varios de los presentes en el acto precisaron que él logró por primera vez unificar todos los dirigentes de las diferentes disciplinas en estos juegos «Juan Pablo Duarte», fruto de la conexión que Rojas tiene con los dirigentes de la diáspora.

Evaristo Madrigal, de la Unión Deportiva de NY, agradeció el apoyo e interés del Gobierno por los juegos. Garibaldy Bautista, de COLIMDO, aseguró que el futuro del deporte dominicano está asegurado, al observar la gran cantidad de jóvenes envueltos en esta actividad.

Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports y ex del COLIMDO, hizo una retrospectiva de los años en que se fundó la Asociación de Sóftbol en NY y destacó el potencial de la comunidad dominicana para lograr conquistas importantes en favor de los jóvenes dominicanos residentes en esta y otras urbes estadounidenses.

Su discurso liberó la adrenalina entre los presentes y los aplausos fueron prolongados hacia Luisín. El pebetero fue encendido por Vermán Mejía, pasó por las manos de figuras históricas del deporte RD, fue recibido por el ministro Cruz.