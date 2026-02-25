ASHORESA resalta auge de eventos multitudinarios y consolida a Santiago como destino turístico clave

Conciertos y festivales internacionales confirman la fortaleza hotelera, gastronómica y de servicios de la ciudad

Bartolo García

La Asociación de Hoteles y Turismo de la Provincia de Santiago (ASHORESA) valoró de forma positiva el éxito de varios eventos de gran magnitud celebrados recientemente en Santiago, destacando el impacto favorable que estos generan en el turismo y en la economía local.

La entidad expresó su agradecimiento a la empresa SD Concerts, en la persona de Saymon Díaz, por la organización de dos espectáculos de alto nivel que atrajeron a miles de asistentes a la ciudad.

Asimismo, reconoció al destacado artista Juan Luis Guerra, cuyas presentaciones se convirtieron en un importante atractivo cultural que movilizó visitantes de distintas regiones del país.

ASHORESA también extendió su reconocimiento a PROCIGAR, por la impecable realización de su tradicional festival, considerado uno de los encuentros más importantes de la industria del tabaco premium a nivel mundial.

La asociación resaltó que este evento continúa posicionando a Santiago de los Caballeros como la capital del tabaco de alta gama, atrayendo inversionistas, empresarios y turistas de alto perfil.

La coincidencia de conciertos multitudinarios y actividades internacionales en una misma temporada evidenció, según ASHORESA, que la ciudad posee una infraestructura hotelera sólida y servicios de calidad capaces de responder a una alta demanda simultánea.

Hoteles, restaurantes, transporte y comercios locales se vieron directamente beneficiados por el flujo de visitantes, generando dinamismo económico y fortaleciendo la cadena de valor del sector turístico.

La entidad subrayó que estos acontecimientos no solo enriquecen la oferta cultural y de entretenimiento, sino que también elevan la proyección nacional e internacional de Santiago como destino de eventos.

De igual forma, destacó la seguridad, hospitalidad y organización como factores clave que influyeron en la experiencia positiva de los asistentes.

ASHORESA reafirmó su compromiso de seguir respaldando iniciativas que impulsen el turismo de congresos, conciertos y festivales, apostando al crecimiento sostenible de la ciudad.

Finalmente, la asociación sostuvo que el éxito de estos encuentros confirma que Santiago está preparada para seguir consolidándose como uno de los principales polos turísticos y económicos de la región Norte del país.