ASHORESA celebrará su primer Torneo de Golf en Santiago dedicado a Edmundo Aja Fleites

Bartolo García

SANTIAGO.– La Asociación de Hoteles y Turismo de Santiago (ASHORESA) anunció la celebración de su primer Torneo de Golf, una iniciativa que estará dedicada a Edmundo Aja Fleites, reconocido por sus aportes al desarrollo de la hotelería en Santiago y República Dominicana.

Los detalles de la actividad fueron ofrecidos durante una rueda de prensa realizada en el Hotel AC Marriott, donde se informó que la competencia tendrá lugar el 19 de septiembre de 2026 en Las Aromas Golf Club, en Santiago de los Caballeros. El encuentro reunirá a representantes de los sectores hotelero, gastronómico, empresarial y turístico, además de patrocinadores, aliados estratégicos y aficionados al golf.

De acuerdo con los organizadores, el torneo busca fortalecer los vínculos entre los diferentes actores del turismo y el empresariado de Santiago, fomentando la integración institucional y generando nuevos espacios para la colaboración entre organizaciones vinculadas al desarrollo económico de la ciudad.

La presidenta de ASHORESA, Lourdes de la Rosa, destacó que esta primera edición representa una oportunidad para estrechar las relaciones entre los miembros y aliados de la asociación. Asimismo, señaló que la actividad forma parte de los esfuerzos destinados a continuar impulsando el desarrollo turístico y económico de Santiago.

La justa deportiva se disputará bajo la modalidad scramble, con jugadores distribuidos en las categorías A, B y C. Durante la jornada también serán entregados premios y reconocimientos en distintas modalidades, incluyendo un homenaje especial a Edmundo Aja Fleites, fundador de Hodelpa Hospitality.

ASHORESA indicó que la realización del torneo también contribuirá a promover a Santiago como un destino atractivo para el turismo de reuniones, negocios y eventos deportivos, segmentos considerados importantes para diversificar la oferta turística de la ciudad. La asociación agradeció además el respaldo de las empresas patrocinadoras e instituciones aliadas que apoyan la organización del encuentro.

Con su primer Torneo de Golf, ASHORESA reafirma su compromiso de crear espacios de encuentro, promoción y cooperación para fortalecer la industria hotelera, gastronómica y turística de Santiago, al tiempo que fomenta una mayor articulación entre el turismo y el sector empresarial de la región.