Asalto en vivienda de Jacagua deja un hombre muerto y una mujer herida

Bartolo García

SANTIAGO.– Un hombre murió y una mujer resultó herida durante un presunto asalto ocurrido la madrugada de este domingo 16 de agosto en una vivienda ubicada en Jacagua, Santiago, próximo al destacamento de la Policía Nacional de esa comunidad.

De acuerdo con informaciones preliminares, tres personas habrían penetrado a la residencia alrededor de las 3:00 de la madrugada con la presunta intención de cometer un robo. Durante el hecho se produjo una agresión que terminó con una persona fallecida y la propietaria de la vivienda golpeada.

La víctima mortal fue identificada como Ramón De León Pérez, de 69 años, oriundo de Moca, quien residía en la vivienda junto a la señora Sila. De León Pérez se desempeñaba como chofer y cuidador de la propietaria del inmueble.

Según los datos disponibles, De León Pérez recibió varios impactos de bala presuntamente ocasionados por los asaltantes, heridas que le provocaron la muerte. Mientras tanto, la señora Sila fue agredida a golpes durante el incidente y posteriormente trasladada a un centro de salud de Santiago para recibir atenciones médicas.

Tras ser atendida, la mujer regresó a su residencia, mientras las autoridades buscan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho. Hasta el momento, tampoco se ha precisado qué pertenencias o bienes habrían sido sustraídos de la vivienda durante el presunto asalto.

Residentes de Jacagua expresaron preocupación por la seguridad en el sector y aseguraron que se han producido varios atracos en áreas próximas al destacamento policial, situación por la que solicitaron incrementar el patrullaje y la presencia de agentes, principalmente durante las horas de la noche y la madrugada.

El hecho ha generado inquietud entre los comunitarios, quienes esperan que las investigaciones permitan identificar y apresar a los responsables. Las autoridades deberán determinar el móvil definitivo del crimen, establecer qué fue sustraído de la residencia y esclarecer la participación de cada una de las personas involucradas en el ataque.