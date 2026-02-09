Asalto cinematográfico a camión blindado sacude el sur de Italia

Un espectacular asalto a un camión blindado conmocionó este lunes a Italia, luego de que un grupo comando ejecutara un golpe de película en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur del país.

El ataque ocurrió a plena luz del día y fue protagonizado por delincuentes fuertemente armados, quienes desplegaron una operación cuidadosamente planificada que incluyó explosiones, tiroteos y el uso de vehículos incendiados para bloquear la vía.

De acuerdo con las primeras informaciones, los asaltantes se hicieron pasar por agentes policiales, utilizando automóviles con luces azules intermitentes para engañar a los conductores y detener el tránsito sin levantar sospechas.

En cuestión de segundos, la banda embistió e incendió una camioneta y un camión en ambos carriles de la autopista, aislando por completo a los vehículos blindados y atrapando a decenas de automovilistas en medio del caos.

Posteriormente, varios hombres vestidos de negro y encapuchados descendieron armados con metralletas, abriendo fuego contra uno de los camiones de caudales y utilizando explosivos para volar sus puertas.

Las imágenes del ataque, grabadas por un transportista que circulaba por el carril contrario, muestran autos en llamas, una densa columna de humo y el blindado severamente dañado, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar. (Foto: Gentileza La Repubblica)

En los videos también se escucha al testigo advertir lo que ocurría mientras filmaba, segundos antes de que una explosión estremeciera el lugar, aumentando la tensión del dramático registro.

El asalto se produjo alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el tránsito era intenso, lo que provocó pánico entre los conductores que quedaron inmovilizados en la autopista durante el enfrentamiento armado.

Según medios italianos, el objetivo era un camión blindado de la empresa de seguridad Battistolli, que viajaba escoltado por otro vehículo, ambos interceptados de manera simultánea por el grupo comando.

Las autoridades estiman que en el golpe participaron entre seis y ocho delincuentes, quienes actuaron con precisión militar y lograron huir con un botín millonario tras completar el asalto.

Durante la operación se registró un intercambio de disparos con los Carabineros, que acudieron al lugar tras recibir las primeras alertas, aunque la mayoría de los atacantes consiguió escapar.

No obstante, las fuerzas de seguridad lograron detener a dos presuntos integrantes de la banda, mientras continúan los operativos para localizar al resto de los responsables.

Las investigaciones preliminares indican que algunos de los implicados actuaron como falsos policías sin participar directamente del ataque, cumpliendo un rol distractivo clave para el éxito del golpe.

El audaz asalto ha generado conmoción en Italia y reavivado el debate sobre la seguridad en las rutas del país, mientras las autoridades intensifican las pesquisas para esclarecer el caso y recuperar el dinero robado.

