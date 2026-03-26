Arzobispo de Santiago convoca caminata 3K para apoyar Radio Amistad

Bartolo García

SANTIAGO, R.D.– El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, invitó a la población a participar en la caminata 3K Parroquial, que se realizará el sábado 28 de marzo en los jardines de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

La actividad, pautada de 7:00 a 9:00 de la mañana, tiene como objetivo recaudar fondos para el sostenimiento de Radio Amistad 1090 AM, emisora con una amplia trayectoria al servicio de la familia dominicana.

Con el lema “Un mismo Bautismo, una misma fe”, la caminata no competitiva está dirigida a fieles de distintas parroquias, familias y jóvenes, promoviendo la espiritualidad y el encuentro comunitario.

Monseñor Rodríguez destacó que esta jornada también representa una oportunidad para compartir en armonía con la naturaleza y fortalecer el compromiso con la misión de la Iglesia.

El recorrido abarcará tres kilómetros dentro del campus universitario, iniciando desde el Salón Multiusos, en lo que será la cuarta edición de esta actividad que cada año suma más participantes.

El arzobispo agradeció el respaldo de diversas empresas e instituciones que apoyan la iniciativa, contribuyendo a su organización y desarrollo.

La caminata contará además con la presencia de líderes de la Iglesia, consolidándose como un espacio de integración, fe y solidaridad en la ciudad de Santiago.