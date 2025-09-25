Arte y sostenibilidad se fusionan en concurso nacional impulsado por Cilpen Global

Bartolo García

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, RD.– La empresa Cilpen Global Business, referente en gestión y aprovechamiento de residuos sólidos en República Dominicana, presentó una propuesta innovadora que une la conciencia ambiental con la creatividad artística.

Se trata de “ExpresARTE por el Planeta”, el primer concurso nacional de arte ambiental, donde los residuos dejan de ser desechos para transformarse en escenarios móviles de expresión.

La iniciativa consiste en utilizar cajas industriales recicladas como lienzos que recorrerán las calles, convirtiéndose en auténticas galerías ambulantes con mensajes de cambio, sostenibilidad y compromiso social.

El concurso está dirigido a artistas visuales, muralistas, ilustradores y creativos urbanos mayores de 18 años, sin importar su nivel de trayectoria. El énfasis está puesto en las nuevas generaciones, que podrán expresar su visión sobre el futuro del planeta.

Entre las temáticas sugeridas para los diseños se encuentran el cambio climático, la economía circular, la biodiversidad y la sostenibilidad urbana, todas alineadas con los retos ambientales actuales.

Los 20 proyectos seleccionados serán pintados por sus propios autores en las cajas industriales de Cilpen, las cuales continuarán utilizándose en las operaciones de gestión de residuos de la compañía, llevando consigo un poderoso mensaje visual a las comunidades.

El concurso contempla premios en efectivo para los tres primeros lugares: RD$75,000 para el primer puesto, RD$50,000 para el segundo y RD$25,000 para el tercero. Además, del cuarto al vigésimo lugar, cada artista recibirá un bono de RD$5,000 y un reconocimiento especial.

“El arte nos invita a mirar distinto, a imaginar lo imposible y a soñar en grande. Con este concurso queremos dar a los artistas dominicanos un espacio para dejar huella”, afirmó Pedro J. Cabrera, copresidente de Cilpen Global.

En el mismo sentido, Marcos J. Iglesias, también copresidente, subrayó que apoyar la creatividad es apostar al futuro: “Cada trazo y cada color pueden inspirar nuevas generaciones y fortalecer el orgullo por lo nuestro”.

Cilpen Global respalda esta convocatoria con su experiencia en reciclaje: más de 1,124 millones de botellas plásticas recuperadas y 50,000 toneladas de residuos tratados mensualmente, lo que evidencia su apuesta por la economía circular.

Las inscripciones estarán abiertas del 16 de septiembre al 3 de octubre de 2025. Los interesados podrán registrarse de manera gratuita a través del correo [email protected] o en la página oficial del concurso.

La exposición y premiación se celebrará en Santiago de los Caballeros, en un evento abierto al público y a los medios de comunicación, donde se exhibirán los diseños seleccionados y se reconocerá el talento local.

Con esta iniciativa, Cilpen Global reafirma que cada residuo guarda una historia pendiente, y que el arte puede ser la herramienta para escribir un nuevo capítulo hacia un futuro más limpio, creativo y sostenible.

