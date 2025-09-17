Art House Academy sigue marcando pauta en los Latin GRAMMY® con nueva nominación

Bartolo García

MIAMI.– La Art House Academy, escuela de formación musical fundada por el productor y compositor Julio Reyes Copello, celebró este 17 de septiembre su tercera nominación consecutiva en los Latin GRAMMY® dentro de la categoría Mejor Nuevo Artista.

Este 2025, la responsabilidad de representar a la institución recae en la cantante y productora colombiana Annasofia, quien competirá en una de las categorías más esperadas de la gala.

La noticia refuerza el impacto que Art House ha tenido en la industria, consolidándose como una cantera de talentos emergentes con proyección internacional.

En 2023, las egresadas Joaquina Blavia (Venezuela) y Paola Guache (Cuba/EE. UU.) recibieron nominaciones, con Joaquina convirtiéndose en la ganadora más joven de la historia de esta categoría.

Al año siguiente, en 2024, la también colombiana Ela Taubert se alzó con el galardón, ratificando el valor del modelo educativo de Art House.

Este 2025, además de la nominación de Annasofia, la academia celebra las cuatro nominaciones de Joaquina, exalumna que compite en categorías como Álbum del Año, Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Mejor Canción Pop/Rock y Mejor Canción de Cantautor.

Los logros de la institución confirman la visión de Julio Reyes Copello, quien con más de 50 nominaciones y 16 premios GRAMMY® en su carrera, ha diseñado un ecosistema en el que productores, artistas y gestores trabajan de manera conjunta.

El programa de Art House cuenta con doce productores que colaboran durante un año con cinco artistas en desarrollo, sumado a un área especializada en music business management, lo que acerca a los estudiantes a la dinámica real de la industria.

La academia agradeció a su cuerpo docente, estudiantes y aliados, resaltando que estas nominaciones son fruto de un esfuerzo colectivo y una invitación a seguir impulsando el talento latino en escenarios internacionales.

La nueva voz: Annasofia

Con apenas 23 años, Annasofia se ha convertido en una de las promesas más sólidas de la música latina contemporánea.

Su propuesta artística fusiona el R&B con la música latina, combinando su talento como intérprete y compositora con habilidades instrumentales en batería, guitarra, piano y percusión.

Graduada en Producción Musical de la Universidad de los Andes, amplió su formación en Art House Academy y ha compartido escenarios como telonera del Amantes Tour de Greeicy y Mike Bahía, además de participar en el Me Importas Tour de Andrés Cepeda.

Actualmente, firmada por Universal Music Latino, Annasofia ha comenzado a construir una carrera sólida con colaboraciones artísticas y comerciales, incluyendo su alianza con marcas internacionales como FIAT.

Con estas credenciales, la artista colombiana llega a los Latin GRAMMY® como representante de una institución que ha sabido convertir la formación académica en un trampolín hacia los grandes escenarios.

