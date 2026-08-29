ARS SEMMA impulsa diálogo entre República Dominicana y Nueva York sobre el futuro del sistema de salud

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Administradora de Riesgos de Salud para Maestros (ARS SEMMA) reunió a especialistas, autoridades y representantes de República Dominicana y Nueva York en el conversatorio “Estructura, Desafíos y Perspectivas del Sistema de Salud Dominicano”, orientado a analizar los principales retos del sector y fortalecer las oportunidades de cooperación entre ambos territorios.

La actividad se desarrolló en el marco de la Quinta Delegación Oficial NY–RD y comenzó con las intervenciones de Ninfa Segarra, vicepresidenta sénior de SBH Health System, y George Álvarez, asambleísta del estado de Nueva York y jefe de Misión. Ambos destacaron los vínculos existentes entre dominicanos y neoyorquinos y la importancia de compartir experiencias, conocimientos y capacidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El director ejecutivo de ARS SEMMA, Luis René Canaán Rojas, abordó los desafíos financieros y operativos que enfrenta el sistema y planteó la necesidad de materializar la Atención Primaria y fortalecer las políticas de prevención. Sostuvo que ampliar la cobertura debe ir acompañado de servicios efectivos que respondan oportunamente a las necesidades de las familias.

Por su parte, Chanel Rosa Chupany, exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, analizó la evolución de la Seguridad Social dominicana y los avances registrados en materia de cobertura. También señaló desafíos relacionados con la protección financiera de los afiliados, el gasto en medicamentos, las enfermedades crónicas, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad del sistema de salud a largo plazo.

Desde la perspectiva de la prestación de servicios, la doctora Adamirka Dotel destacó que los derechos y la cobertura deben traducirse en acceso efectivo al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de los pacientes. Asimismo, planteó la importancia de fortalecer la coordinación entre las ARS y los prestadores de servicios, además de avanzar en seguridad del paciente y humanización de la atención.

La directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), Yocasta Lara Hernández, presentó los avances alcanzados por la red pública en infraestructura, equipamiento y servicios especializados entre 2020 y 2026. Indicó que el próximo desafío consiste en convertir esa capacidad instalada en mayor resolución, reducción de los tiempos de espera y mejores resultados para los pacientes. En tanto, Babaji Cruz Peñaló resaltó la necesidad de fortalecer la transparencia, el cumplimiento institucional y la prevención de riesgos en áreas sensibles del sector.

Los participantes coincidieron en que el sistema de salud dominicano debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la cobertura esté acompañada de acceso oportuno, calidad, prevención, transparencia y sostenibilidad. El encuentro también permitió reforzar el intercambio entre República Dominicana y Nueva York, con miras a identificar oportunidades de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de los servicios y a enfrentar de manera conjunta los desafíos presentes y futuros de la salud.