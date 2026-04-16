Arista Campus Day – República Dominicana destaca avances en redes empresariales para la era de la inteligencia artificial

Bartolo García
Santo Domingo, D.N.– La empresa tecnológica Arista Networks, junto a su aliado estratégico Asystec, celebró con éxito el “Arista Campus Day – República Dominicana”, un encuentro enfocado en las tendencias más avanzadas de redes empresariales modernas.
El evento se llevó a cabo en el JW Marriott Hotel Santo Domingo, donde participaron clientes, especialistas tecnológicos, ejecutivos e invitados especiales interesados en conocer las nuevas soluciones para entornos corporativos impulsados por inteligencia artificial.
Durante la jornada, los asistentes pudieron explorar de primera mano cómo Arista está redefiniendo la arquitectura de redes empresariales, especialmente en lo relativo a entornos de campus digital y soluciones SD-WAN adaptadas a las necesidades actuales del mercado.
El ingeniero Raymond Marcelino destacó la importancia de este tipo de iniciativas para mantener actualizados a los clientes y fortalecer el ecosistema tecnológico nacional, resaltando además la trayectoria de Asystec con más de 30 años ofreciendo soluciones en el país.
Por su parte, Manuel Terrero ofreció las palabras de bienvenida, presentando una visión general de la empresa y su impacto en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas a nivel global.
Luego, Jaime Castañeda abordó la propuesta de valor de Arista Campus, destacando su enfoque en la automatización, escalabilidad y seguridad en redes empresariales.
En el área técnica, Munir Dabaghi presentó las actualizaciones en soluciones Branch SD-WAN, mientras que José Luis Reyes expuso sobre centros de datos, tecnologías VxLAN y su aplicación en entornos modernos.
Como cierre del evento, Castañeda retomó la palabra para profundizar en los conceptos de redes Zero-Trust y su integración dentro de los ecosistemas digitales actuales, marcando una tendencia clave en la ciberseguridad empresarial.
Finalmente, Marcelino subrayó que la alianza entre Arista y Asystec continúa fortaleciendo las oportunidades de innovación tecnológica en la República Dominicana, contribuyendo al desarrollo de redes más eficientes, seguras y preparadas para los desafíos de la inteligencia artificial.