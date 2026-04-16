Arista Campus Day – República Dominicana destaca avances en redes empresariales para la era de la inteligencia artificial

Bartolo García

Santo Domingo, D.N.– La empresa tecnológica Arista Networks, junto a su aliado estratégico Asystec, celebró con éxito el “Arista Campus Day – República Dominicana”, un encuentro enfocado en las tendencias más avanzadas de redes empresariales modernas.

Angélica Jiménez y Francisco Abad

El evento se llevó a cabo en el JW Marriott Hotel Santo Domingo, donde participaron clientes, especialistas tecnológicos, ejecutivos e invitados especiales interesados en conocer las nuevas soluciones para entornos corporativos impulsados por inteligencia artificial.

Anyely Piña y Luis Gorno

Durante la jornada, los asistentes pudieron explorar de primera mano cómo Arista está redefiniendo la arquitectura de redes empresariales, especialmente en lo relativo a entornos de campus digital y soluciones SD-WAN adaptadas a las necesidades actuales del mercado.

Charlotte Jaquez, Ayleen García y Sarilys Peña

El ingeniero Raymond Marcelino destacó la importancia de este tipo de iniciativas para mantener actualizados a los clientes y fortalecer el ecosistema tecnológico nacional, resaltando además la trayectoria de Asystec con más de 30 años ofreciendo soluciones en el país.

Enmanuel Cabral y Elvin Ramón

Por su parte, Manuel Terrero ofreció las palabras de bienvenida, presentando una visión general de la empresa y su impacto en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas a nivel global.

Jaime Castañeda y José Luis Reyes

Luego, Jaime Castañeda abordó la propuesta de valor de Arista Campus, destacando su enfoque en la automatización, escalabilidad y seguridad en redes empresariales.

José Enrique Valdez y Pavel Mejía

En el área técnica, Munir Dabaghi presentó las actualizaciones en soluciones Branch SD-WAN, mientras que José Luis Reyes expuso sobre centros de datos, tecnologías VxLAN y su aplicación en entornos modernos.

Juan Pujols y Alessandra Vargas

Como cierre del evento, Castañeda retomó la palabra para profundizar en los conceptos de redes Zero-Trust y su integración dentro de los ecosistemas digitales actuales, marcando una tendencia clave en la ciberseguridad empresarial.

Kelvin García, David Veras y Gustavo Adames

Finalmente, Marcelino subrayó que la alianza entre Arista y Asystec continúa fortaleciendo las oportunidades de innovación tecnológica en la República Dominicana, contribuyendo al desarrollo de redes más eficientes, seguras y preparadas para los desafíos de la inteligencia artificial.