Argentina elimina a Suiza en la prórroga y enfrentará a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026

Bartolo García

Argentina consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 3-1 a Suiza en un dramático partido definido en la prórroga, luego de superar la resistencia de un rival que jugó con un hombre menos durante gran parte del encuentro.

La Albiceleste abrió el marcador temprano con un gol de Alexis Mac Allister al minuto 10, pero Suiza reaccionó e igualó las acciones en el 67. A pesar de la expulsión de Breel Embolo, los europeos resistieron con diez jugadores y obligaron al vigente campeón del mundo a disputar el tiempo suplementario.

Hasta acá escuché el rugido de tripas del Atlético de Madrid …

Qué escopetazo sacó Julián Álvarez ⚡️ pic.twitter.com/AeOiIYeM8e — Armando Melgar (@Armand_Mel91) July 12, 2026

Cuando el partido parecía encaminado a la definición por penales, Julián Álvarez apareció al minuto 112 con un potente disparo al ángulo que rompió el empate y devolvió la tranquilidad al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Poco después, Lautaro Martínez sentenció el triunfo con el tercer gol en el tiempo añadido del alargue.

Con esta victoria, Argentina alcanza las semifinales tras superar una nueva prueba de carácter, luego de un torneo en el que ha tenido que resolver varios compromisos con sufrimiento y actuaciones ajustadas. La selección sudamericana mantiene vivo el sueño de defender el título conquistado en la pasada Copa del Mundo.

El próximo desafío será ante Inglaterra, que también necesitó del tiempo extra para vencer 2-1 a Noruega gracias a un doblete de Jude Bellingham, quien marcó el tanto decisivo en el minuto 93 para asegurar el pase de los británicos.

Por el otro lado del cuadro, España avanzó tras derrotar 2-1 a Bélgica, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que Francia selló su clasificación al imponerse 2-0 a Marruecos con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Las semifinales del Mundial 2026 ya están definidas: España enfrentará a Francia, mientras que Argentina se medirá a Inglaterra en un duelo cargado de historia y rivalidad, con los cuatro mejores equipos del torneo luchando por un lugar en la gran final.