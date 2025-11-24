Argelys Quiñones insta a Navarrete a unirse contra la delincuencia

Bartolo García

Santiago de los Caballeros, RD.– El periodista y comunicador Argelys Quiñones levantó su voz este domingo ante los hechos violentos ocurridos recientemente en el municipio de Navarrete, donde individuos armados atacaron la residencia del alcalde Noel Peralta. El comunicador hizo un firme llamado a la población a mantenerse unida y a no permitir que la delincuencia intente marcar territorio en esa comunidad trabajadora.

Durante su intervención en el programa “Cibao en la Tarde”, transmitido por Telemedios Canal 8, Quiñones expresó su profunda preocupación ante lo sucedido, afirmando que el atentado constituye un mensaje directo de grupos que buscan crear miedo entre la ciudadanía.

“El ataque contra el alcalde Noel Peralta es una señal de alerta para la gente buena de Navarrete”, manifestó el periodista. “Cuando la delincuencia desafía a las autoridades, intenta decir que ellos tienen el control, y eso no lo podemos permitir”.

Quiñones destacó que Navarrete ha sido históricamente un municipio de personas laboriosas, con una comunidad fuerte que siempre ha enfrentado sus retos con valentía y unidad, por lo que considera que esta no debe ser la excepción.

Asimismo, valoró la gestión y el carácter del alcalde Peralta, describiéndolo como un servidor público honesto y comprometido con el desarrollo local. “Noel Peralta es un hombre decente, dedicado a su pueblo. Atacarlo a él es atacar la tranquilidad de Navarrete”, aseguró.

El comunicador recalcó que todos los sectores productivos deben cerrar filas frente a cualquier amenaza que pretenda frenar el progreso municipal. Afirmó que la división solo beneficia a quienes operan al margen de la ley.

“Navarrete tiene que demostrar nuevamente que es más fuerte que la delincuencia. La unión de su gente será clave para vencer esta amenaza”, señaló Quiñones.

Pidió además que las autoridades policiales y judiciales actúen con firmeza y rapidez para identificar y apresar a los responsables del ataque, a fin de garantizar que este tipo de acciones no quede impune.

El periodista advirtió que cuando los hechos violentos no reciben una respuesta contundente del Estado, se corre el riesgo de que estos grupos se envalentonen y escalen en sus intentos de intimidación.

Quiñones también destacó la importancia de que la población participe activamente denunciando cualquier acto sospechoso y colaborando con las autoridades para recuperar la tranquilidad del municipio.

Recordó que Navarrete ha enfrentado otros desafíos en el pasado y ha logrado superarlos gracias a la fortaleza y al compromiso de su gente. Por ello, reiteró que este no debe ser un momento de miedo, sino de acción conjunta.

“El pueblo debe hacerse sentir. Debe proteger lo que es suyo”, afirmó. “Navarrete no puede ni va a caer en manos de la delincuencia”.

Finalmente, el comunicador envió un mensaje directo a los residentes del municipio: mantener la serenidad, apoyar las investigaciones y demostrar que la paz y el orden siempre serán las bases que sostendrán el futuro de Navarrete.