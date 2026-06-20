Arajet y Turismo dominicano llevan la promoción del país al estadio de los Miami Marlins

Bartolo García

MIAMI, FLORIDA.– El Ministerio de Turismo de la República Dominicana (MITUR) y la aerolínea Arajet realizaron una nueva jornada de promoción turística en el LoanDepot Park de Miami, durante el partido entre los San Francisco Giants y los Miami Marlins, con el propósito de continuar posicionando al país como uno de los destinos más atractivos del Caribe para el mercado estadounidense.

La actividad contó con la participación especial del inmortal del béisbol dominicano Juan Marichal, quien fue el invitado de honor de una iniciativa que permitió exhibir ante miles de asistentes la riqueza cultural, gastronómica y turística de República Dominicana.

Como parte de la experiencia, los fanáticos disfrutaron de estaciones temáticas distribuidas en distintas áreas del estadio, donde pudieron conocer los principales atractivos turísticos del país y participar en concursos y promociones para ganar boletos aéreos y estadías en diversos destinos dominicanos.

MITUR y Arajet también organizaron un encuentro especial con tour operadores, agentes de viajes, representantes de medios de comunicación, influencers y profesionales de la industria turística en el exclusivo espacio Beach Club del estadio, donde se presentó la amplia oferta turística y las oportunidades de viaje disponibles para los visitantes estadounidenses.

Esta iniciativa constituye la segunda activación conjunta entre Arajet, el Ministerio de Turismo y los Miami Marlins, como parte de una estrategia orientada a fortalecer la presencia de República Dominicana en Estados Unidos y generar nuevas oportunidades de promoción para el destino.

Durante la jornada, los organizadores destacaron que Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turistas hacia República Dominicana, razón por la cual se desarrollan acciones innovadoras que permitan mantener la visibilidad del país y atraer a nuevos viajeros interesados en conocer sus destinos.

Manuel Luna, Chief Communications Officer de Arajet, afirmó que la alianza con MITUR y los Miami Marlins representa una valiosa plataforma para conectar directamente con potenciales visitantes y fortalecer los vínculos entre ambos mercados. Asimismo, reiteró el compromiso de la aerolínea de continuar apoyando la promoción internacional del país y ampliando la conectividad aérea, contribuyendo al crecimiento sostenible de la industria turística dominicana.