Arajet y Médico Express sellan alianza estratégica para posicionar a Santo Domingo como destino líder en turismo de salud

Bartolo García

En un paso clave para diversificar la oferta turística del país, Médico Express y la aerolínea Arajet firmaron una alianza estratégica destinada a impulsar el turismo médico y de bienestar en la República Dominicana.

El convenio fue suscrito por Alejandro Cambiaso, presidente ejecutivo de Médico Express, y Víctor Pacheco, CEO y fundador de Arajet, consolidando una visión conjunta de desarrollo entre los sectores salud y aviación.

La iniciativa busca posicionar a Santo Domingo como un destino competitivo, accesible y confiable para pacientes internacionales que buscan servicios médicos de alta calidad combinados con conectividad eficiente.

Ambas entidades destacaron que esta sinergia facilitará el acceso a tratamientos especializados, promoviendo una experiencia integral que abarca desde el traslado aéreo hasta la atención clínica.

El acuerdo se enmarca en una estrategia país que reconoce el turismo médico como motor de crecimiento económico, generación de empleos y atracción de visitantes de alto impacto.

Las autoridades de ambas instituciones resaltaron que la República Dominicana cuenta con infraestructura hospitalaria moderna, personal médico altamente capacitado y tecnología de vanguardia.

Alejandro Cambiaso señaló que el turismo médico actual exige integrar excelencia clínica con conectividad eficiente y atención centrada en el paciente.

“Esta alianza con Arajet fortalece ese ecosistema y refuerza el posicionamiento de Santo Domingo como destino de salud competitivo y seguro”, expresó el ejecutivo.

Por su parte, Víctor Pacheco afirmó que la aerolínea asume un rol catalizador del desarrollo regional mediante la expansión de rutas y la facilitación del acceso internacional.

“Impulsamos un crecimiento sostenible del país, apoyando sectores estratégicos como la salud y posicionando a la República Dominicana como hub regional de servicios especializados”, destacó.

El convenio contempla beneficios institucionales y abre la puerta a proyectos conjuntos orientados a la movilidad segura y la atención médica oportuna.

Asimismo, se proyecta una estrategia de promoción internacional que muestre al país como referente del Caribe en turismo de bienestar.

La alianza busca atraer pacientes de Norte, Centro y Suramérica, aprovechando la creciente red de destinos operados por Arajet.

Con este paso, la República Dominicana consolida un modelo integrado donde salud, conectividad e innovación se convierten en ventajas competitivas.

La iniciativa refuerza el posicionamiento global del país como destino que combina calidad médica, hospitalidad y eficiencia logística.

