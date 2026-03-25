Arajet y Amadeus firman un acuerdo estratégico de distribución para impulsar el crecimiento en América

Arajet, una de las aerolíneas de mayor crecimiento en América y Amadeus, líder global en tecnología para la industria de los viajes, firmaron un acuerdo de distribución para ampliar el alcance comercial de la aerolínea y respaldar sus planes de expansión. La alianza se anuncia en un momento clave donde Arajet prevé alcanzar una flota de 17 aeronaves en 2026 y seguir ampliando sus operaciones en el continente.

Indicaron que, con este acuerdo, el contenido de vuelos de Arajet estará disponible en Amadeus Travel Platform, lo que facilitará un acceso ágil a las agencias de viajes de toda América.

“Nuestro acuerdo estratégico con Amadeus busca integrar soluciones adicionales de alto rendimiento en nuestros canales de venta, para que las agencias de viajes se conecten con nuestra marca de forma más eficiente que nunca. Esta colaboración nos aporta la infraestructura sólida que necesitamos para reforzar nuestra presencia en todos los segmentos de clientes y mercados. Nuestro compromiso es acercar nuestro servicio, de alto valor y estándar internacional, a las agencias de viajes y hacer que la conexión a través del Caribe sea cada vez más fácil y fluida”, afirma Nacim Yala, Chief Commercial & Strategy Officer, Arajet.

El acuerdo permite a Arajet conectarse con la amplia red de vendedores de viajes de Amadeus, ofreciendo más flexibilidad y alternativas de compra a los viajeros que reservan a través de agencias. Así, las agencias de viajes de República Dominicana y de toda la región podrán acceder al contenido de Arajet.

“Distribuir a través de la Amadeus Travel Platform abre la puerta a un crecimiento sostenido. Arajet podrá ampliar su alcance internacional, reforzar su presencia en la región y llegar a nuevos segmentos de viajeros. Esperamos trabajar estrechamente con Arajet y con nuestra comunidad de Travel Sellers para acompañar la expansión y el éxito continuo de la aerolínea en América”, añade Victoria Gorzio, VP Airlines Latin America, Amadeus.

El acuerdo también refuerza el compromiso de Amadeus de ofrecer a sus clientes una amplia selección de contenido, incluyendo aerolíneas de rápido crecimiento y alto valor como Arajet. Además, supone un avance en la incorporación de contenido para América, ya que Arajet,fundada en 2022, se suma a Amadeus, plataforma líder de distribución de viajes en mercados clave como Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Amadeus Travel Platform reúne una amplia oferta a través de múltiples canales y permite a los vendedores y compradores de viajes comercializar, reservar y gestionar con facilidad los productos de Arajet.