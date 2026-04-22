Arajet suma a David Ortiz y lleva Ron Ozama a su experiencia a bordo

La alianza busca fortalecer la proyección internacional de la cultura dominicana a través de uno de sus productos más emblemáticos

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La aerolínea dominicana Arajet anunció una alianza estratégica con el expelotero de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama David Ortiz para incorporar el reconocido Ron Ozama en la experiencia a bordo de todos sus vuelos.

Gracias a esta colaboración, los pasajeros podrán disfrutar de Ron Ozama como parte del menú de productos dominicanos que ofrece la aerolínea, reforzando así la promoción internacional de la identidad cultural y gastronómica de República Dominicana.

La iniciativa forma parte del compromiso de Arajet de resaltar lo mejor del país en cada detalle del viaje, integrando marcas que representan el sabor, la tradición y el orgullo nacional dentro de su propuesta de servicio.

Víctor Pacheco, fundador y CEO de Arajet, expresó que esta unión representa una oportunidad importante para seguir impulsando productos auténticamente dominicanos y llevarlos a miles de pasajeros que viajan mensualmente con la aerolínea.

“Para nosotros es motivo de orgullo unirnos a una figura tan admirada y querida como David Ortiz para llevar un producto auténticamente dominicano a miles de pasajeros. Esta alianza refleja nuestro compromiso de seguir promoviendo el talento y las marcas que representan lo mejor de nuestro país”, afirmó.

Por su parte, David Ortiz destacó que esta colaboración permitirá que viajeros de distintas nacionalidades conozcan y disfruten de un ron que representa la esencia y hospitalidad dominicana, ampliando además su presencia internacional, especialmente en Estados Unidos.

Con esta alianza, Arajet continúa consolidándose como embajadora de la dominicanidad en los cielos, mientras fortalece su crecimiento en América y reafirma su apuesta por proyectar la cultura dominicana a través de cada uno de sus destinos.