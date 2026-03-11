Arajet será la aerolínea oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Santo Domingo. – Arajet y el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe firmaron un acuerdo de colaboración mediante el cual la aerolínea dominicana se convierte en la línea aérea oficial del evento deportivo, reafirmando así su compromiso con el desarrollo del deporte, la integración regional y la promoción de la República Dominicana como hub estratégico de conectividad en las Américas.

Como parte de esta alianza, Arajet apoyará la movilidad vinculada al certamen, facilitando la conexión aérea de atletas, delegaciones, equipos técnicos, invitados y aficionados que participarán en esta importante cita deportiva regional.

Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de Arajet, destacó la relevancia de este acuerdo para la aerolínea y para el país “Para Arajet es un honor convertirnos en la aerolínea oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este acuerdo representa nuestro compromiso con el deporte, con la juventud y con la proyección de la República Dominicana como un centro de conexión regional. Nos llena de orgullo poner nuestras alas al servicio de un evento que unirá a toda la región en torno al talento, la disciplina y la excelencia”.

De su lado, José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, valoró positivamente esta alianza estratégica “Contar con Arajet como aerolínea oficial del evento fortalece nuestra capacidad organizativa y logística, y representa un respaldo importante para la realización exitosa de los Juegos. Nos satisface sumar a una marca dominicana que comparte nuestra visión de proyectar al país y de ofrecer un evento memorable para toda la región”.

Con esta alianza, ambas instituciones consolidan una relación de colaboración que contribuirá al éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al tiempo que fortalece el posicionamiento de la República Dominicana como sede de grandes eventos deportivos y como punto clave de conexión aérea en el continente.