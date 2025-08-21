Arajet presenta promoción de verano con vuelos a precios especiales

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – La aerolínea dominicana Arajet anunció este lunes el lanzamiento oficial de su promoción de verano 2025, una iniciativa que permitirá a los pasajeros adquirir boletos a tarifas especiales durante una semana limitada.

La oferta estará disponible desde el 18 hasta el 25 de agosto de 2025, exclusivamente a través de la página web oficial de la compañía aérea.

Con esta campaña, Arajet busca facilitar la planificación anticipada de viajes, brindando precios competitivos y accesibles que beneficiarán tanto a turistas como a viajeros de negocios.

Los boletos podrán adquirirse en las modalidades Smart, Comfort y Extra, tres paquetes diseñados para responder a diferentes necesidades y presupuestos. Desde opciones más económicas hasta servicios adicionales, la aerolínea asegura flexibilidad para todos los perfiles de clientes.

El período de viaje aplicable se extiende desde el 15 de septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, sujeto a disponibilidad en cada ruta de la red de destinos de Arajet.

La empresa informó que la promoción no cubrirá los viajes en temporada alta, específicamente entre el 15 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, cuando la demanda alcanza sus picos más elevados.

Con este anuncio, la aerolínea reafirma su misión de posicionar a República Dominicana como un centro aéreo regional, al tiempo que expande las oportunidades de conexión hacia diferentes destinos de América del Norte, Central, del Sur y el Caribe.

“En Arajet seguimos comprometidos con hacer que volar sea más accesible para todos. Esta promoción de verano es una oportunidad única para que todos planifiquen sus viajes con anticipación y disfruten de la experiencia Arajet con precios especiales”, expresó Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea.

El ejecutivo destacó que la estrategia responde al crecimiento sostenido de la compañía y al interés de acercar más personas a sus destinos favoritos.

Arajet, que inició operaciones en 2022, fue reconocida en la Cumbre Mundial de Aviación como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023, un logro que consolidó su posicionamiento internacional en poco tiempo.

Actualmente, la compañía opera desde dos bases principales: el Aeropuerto Internacional de Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una moderna flota de aviones Boeing 737 MAX.

Además de vuelos seguros y económicos, la aerolínea resalta su compromiso con la sostenibilidad, operando aeronaves más eficientes en consumo de combustible y en reducción de emisiones.

Con esta iniciativa, Arajet invita a los viajeros a aprovechar la promoción y organizar desde ya sus vacaciones, escapadas o viajes corporativos, con la ventaja de acceder a tarifas especiales que estarán disponibles solo por tiempo limitado.

Para más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial: www.arajet.com