Arajet permite que niños y jóvenes vuelen gratis

Santo Domingo, 9 de diciembre de 2025.- Arajet anunció su nueva promoción navideña “Vamo’ en familia”, mediante la cual niños y jóvenes de hasta 16 años pueden volar, en compañía de un adulto, con un 100% de descuento en la tarifa base, pagando únicamente impuestos y tasas aeroportuarias.

La iniciativa, diseñada para facilitar los reencuentros familiares durante la temporada y promover las primeras grandes experiencias de viaje en 2026, estará disponible para compras realizadas entre el 8 y el 14 de diciembre de 2025, para volar desde el 14 de enero hasta el 30 de septiembre de 2026. Para activar la oferta, los clientes solo deben ingresar el código “VamoEnFam” al momento de la reserva.

“En Arajet creemos que nada une tanto como viajar juntos. Con ‘Vamo’ en familia eliminamos la tarifa base para los menores de hasta 16 años, para que más familias puedan decir ‘sí’ a ese viaje pendiente”, expresó Víctor Miguel Pachecho, CEO y fundador de Arajet.

Arajet, que conecta más de 20 destinos en las Américas desde sus hubs en Santo Domingo y Punta Cana, reiteró que su modelo se centra en ofrecer tarifas competitivas, una flota eficiente y un servicio que simplifica la experiencia de volar. La compañía destacó que esta promoción refuerza su compromiso de acercar a más personas a sus seres queridos y fomentar nuevas experiencias de viaje.

Para acceder a la promoción los pasajeros deben realizar su compra dentro del período indicado, añadir a los viajeros menores de 17 años (hasta 16 cumplidos a la fecha del vuelo) y aplicar el código promocional “VamoEnFam”. El sistema mostrará automáticamente el 100% de descuento en la tarifa base de los menores; sólo se cobrarán impuestos y tasas correspondientes.

La promoción es válida sujeto a disponibilidad en vuelos y fechas participantes, y se rige por los términos y condiciones del contrato de transporte y la política comercial vigente de Arajet. Para más información o reservas, visite los canales oficiales de Arajet www.arajet.com