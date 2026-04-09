Arajet impulsa promoción turística dominicana con alianza estratégica en las Grandes Ligas

Bartolo García

Miami, Florida.– La aerolínea dominicana Arajet anunció una alianza estratégica con los Miami Marlins, con el propósito de reforzar la proyección internacional de la República Dominicana como destino turístico en Estados Unidos.

A través de este acuerdo, Arajet se integra como socio oficial del equipo, logrando una destacada presencia de marca durante toda la temporada regular en el loanDepot Park, escenario que recibe miles de fanáticos del béisbol.

Esta iniciativa permitirá promover los atractivos turísticos del país caribeño ante una audiencia diversa, aprovechando la fuerte conexión cultural que existe entre el béisbol y la identidad dominicana.

Robert Gelman, vicepresidente de Desarrollo de Alianzas y Marketing de los Miami Marlins, valoró la colaboración como una oportunidad para ampliar el alcance internacional del equipo y conectar con nuevas audiencias.

“Nos enorgullece dar la bienvenida a Arajet como socio y seguir fortaleciendo nuestra plataforma global a través de este deporte”, expresó el ejecutivo, destacando el impacto del béisbol como canal de promoción cultural.

Por su parte, Víctor Pacheco Méndez, CEO y fundador de la aerolínea, resaltó la relevancia estratégica de Miami dentro de sus operaciones y el potencial de esta alianza para estimular el flujo de viajeros hacia la República Dominicana.

Como parte del acuerdo, se desarrollará un calendario de activaciones durante la temporada, incluyendo la participación de agentes de viajes, operadores turísticos, influencers y medios de comunicación.

Los invitados podrán disfrutar de experiencias exclusivas dentro del estadio, incluyendo espacios como el “Flight Deck” de Arajet, diseñado para fortalecer la interacción de la marca con el público.

Además, se implementarán campañas promocionales y acciones de marketing que incentivarán los viajes hacia el país, combinando el alcance del deporte con las plataformas digitales y comerciales de la aerolínea.

Esta alianza reafirma la apuesta de Arajet por el turismo deportivo como herramienta clave de posicionamiento internacional, destacando la importancia del béisbol como puente cultural entre República Dominicana y Estados Unidos.

Desde su creación en 2022, Arajet se ha consolidado como una aerolínea de rápido crecimiento, conectando al país con múltiples destinos en América y posicionándose como un actor clave en la expansión del turismo dominicano.