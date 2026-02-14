Bartolo García

La aerolínea dominicana Arajet registró en 2025 un crecimiento sin precedentes en el tráfico de pasajeros entre Argentina y la República Dominicana, consolidándose como un actor clave en la conectividad aérea del Caribe con Sudamérica.

De acuerdo con cifras oficiales divulgadas esta semana, la compañía transportó un total de 113,271 pasajeros en la ruta que conecta Buenos Aires con Santo Domingo, lo que representa un incremento superior al 100 % en comparación con el año anterior.

Este notable aumento refleja el posicionamiento de Arajet como una alternativa accesible y eficiente para los viajeros que buscan opciones económicas sin sacrificar conectividad regional.

Además del tráfico directo entre ambas capitales, cerca de 54,000 pasajeros utilizaron los servicios de la aerolínea para realizar conexiones desde Buenos Aires hacia otros destinos del continente americano incluidos en su red de rutas.

Este comportamiento evidencia el papel estratégico de Santo Domingo como hub de conexión aérea para la región, fortaleciendo el flujo turístico y comercial.

El crecimiento en Argentina forma parte de una expansión más amplia de Arajet en los mercados latinoamericanos, donde la empresa ha apostado por aumentar frecuencias y abrir nuevas rutas.

Durante 2025, la aerolínea movilizó cerca de 1.5 millones de pasajeros en toda su red de destinos, lo que representó un aumento del 37 % en comparación con el año 2024.

Este desempeño consolida a Arajet como una de las compañías de mayor crecimiento en el segmento de bajo costo en el Caribe y América Latina.

Como parte de su estrategia de fortalec guaranteeing the connectivity, la empresa anunció la apertura de nuevas rutas hacia Punta Cana, uno de los principales polos turísticos del este dominicano.

Estas nuevas operaciones contarán con tres frecuencias semanales, con inicio previsto entre los meses de mayo y junio, ampliando las opciones de viaje directo desde Sudamérica.

El impacto positivo de estas rutas se refleja también en el aumento sostenido del turismo argentino hacia la República Dominicana.

Datos del Ministerio de Turismo indican que durante 2025 viajaron al país 442,088 visitantes argentinos, lo que representa un crecimiento del 62 % con respecto al año anterior.

Esta cifra posiciona a Argentina como el tercer mercado emisor de turistas hacia la nación caribeña, solo por detrás de Estados Unidos y Canadá.

El aumento de visitantes ha tenido un efecto directo en la ocupación hotelera, el consumo turístico y la dinamización de la economía local.

Autoridades del sector valoran la conectividad aérea como uno de los factores determinantes para sostener el crecimiento del turismo internacional.

El modelo de bajo costo de Arajet ha permitido que más viajeros accedan a vuelos internacionales, ampliando el mercado y diversificando los perfiles de visitantes.

Asimismo, la aerolínea ha contribuido a fortalecer el intercambio cultural y comercial entre República Dominicana y los países de América del Sur.

Con estos resultados, Arajet se perfila como un motor clave de integración regional y desarrollo turístico sostenible.

La expansión de rutas y el aumento de pasajeros marcan un nuevo capítulo para la aviación dominicana, posicionando al país como centro estratégico de conexión en el Caribe.

Las proyecciones para 2026 apuntan a un crecimiento aún mayor, impulsado por nuevas frecuencias, destinos adicionales y una demanda turística en constante ascenso.

