Arajet impulsa el interés por la aviación con una nueva edición de “Piloto por un Día” junto a niños del Instituto Ángeles Custodios

Santo Domingo, República Dominicana. – Con el objetivo de motivar a la niñez dominicana a interesarse en áreas vinculadas a la aviación y el sector aeronáutico, Arajet realizó una nueva edición de su programa educativo “Piloto por un Día”, en esta ocasión junto a los niños del Instituto Ángeles Custodios.

Durante la actividad, los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el funcionamiento de una aerolínea y explorar las distintas profesiones que hacen posible una operación aérea segura y eficiente, como pilotos, tripulantes de cabina, técnicos aeronáuticos, ingenieros, despachadores y personal de operaciones. A través de charlas dinámicas y experiencias prácticas, los niños aprendieron sobre el rol que cada área desempeña dentro de la industria.

El programa permitió a los niños vivir una experiencia inmersiva, recorriendo espacios operativos y compartiendo directamente con colaboradores de Arajet, quienes les transmitieron la importancia de la educación, la disciplina y la preparación académica para desarrollarse profesionalmente en el sector aeronáutico.

Con iniciativas como “Piloto por un Día”, Arajet reafirma su compromiso con la formación, la educación y el desarrollo del talento del futuro, promoviendo el interés por carreras técnicas y profesionales relacionadas con la aviación, y contribuyendo a la construcción de una industria aeronáutica más sólida e inclusiva en la República Dominicana.