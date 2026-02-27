Arajet celebra la Independencia Nacional llevando el merengue a los cielos

Bartolo García

Santo Domingo, República Dominicana.– La aerolínea Arajet conmemoró la Independencia Nacional con una iniciativa especial a bordo que transformó la experiencia de viaje en una auténtica celebración de identidad, música y cultura dominicana en pleno vuelo.

La actividad se desarrolló a más de 30 mil pies de altura, donde pasajeros vivieron una experiencia diferente, marcada por la alegría y el orgullo patrio, mientras ondeaban banderas dominicanas durante el trayecto.

El ambiente festivo contó con la participación del emblemático grupo Bonyé, reconocido por sus tradicionales presentaciones en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y por su contribución a la preservación del merengue y otros ritmos caribeños.

Con su energía característica, la agrupación interpretó merengues tradicionales en pleno vuelo, convirtiendo la cabina en una pista de baile improvisada que contagió de entusiasmo a los viajeros.

Como parte de la experiencia, los pasajeros disfrutaron de un brindis con Cerveza Presidente, integrando así un símbolo icónico de la marca país en una celebración que proyectó la dominicanidad en un contexto internacional.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Arajet de posicionarse como la aerolínea bandera dominicana, promoviendo la cultura, la música y el talento local en cada uno de los destinos que conecta en América y el Caribe.

El CEO y fundador de la empresa, Víctor Pacheco Méndez, destacó que este tipo de acciones forman parte del ADN de la compañía, al integrar cultura e identidad en su propuesta de valor.

“En Arajet no solo conectamos destinos; conectamos culturas. Celebrar la Independencia Nacional en el aire es una forma de decirle al mundo quiénes somos”, expresó el ejecutivo al referirse a la iniciativa.

Desde su fundación, la aerolínea ha incorporado elementos culturales dominicanos en la experiencia del viajero, fortaleciendo su papel como promotora indirecta del turismo y de la marca país.

En un entorno donde la experiencia a bordo se convierte en un factor diferenciador, actividades como esta refuerzan el posicionamiento de la República Dominicana como un destino vibrante, auténtico y culturalmente diverso.

Además de impulsar la conectividad aérea y dinamizar el flujo turístico, Arajet continúa desarrollando iniciativas que integran identidad nacional, economía creativa y proyección internacional.

Desde el inicio de sus operaciones en 2022, la aerolínea opera desde el Aeropuerto Las Américas en Santo Domingo y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una moderna flota de Boeing 737 MAX, consolidándose como un actor clave en la expansión aérea del país y como embajadora de la cultura dominicana en cada despegue.