Bartolo García

Santo Domingo.– La aerolínea Arajet realizó una jornada de captación de talento dirigida a profesionales del sector aeronáutico, como parte de su compromiso con el desarrollo del capital humano en la República Dominicana.

Durante tres días de Open Day, celebrados del 16 al 18 de marzo en su sede principal, la empresa convocó a pilotos, técnicos de mantenimiento, tripulantes de cabina y otros perfiles interesados en formar parte de la industria.

La iniciativa permitió a los participantes conocer las oportunidades laborales, los planes de carrera y la visión de crecimiento de la aerolínea, que continúa expandiéndose en el mercado local y regional.

Arajet apuesta por el talento local con jornada de reclutamiento en aviación

En la jornada participaron más de 35 pilotos dominicanos interesados en posiciones de Cadete y Primer Oficial, así como más de 100 técnicos de mantenimiento y más de 120 tripulantes de cabina.

El CEO de Arajet, Víctor Pacheco Méndez, destacó que el talento dominicano tiene el potencial de liderar el desarrollo de la aviación en la región.

Asimismo, señaló que estas iniciativas contribuyen a la generación de empleos de calidad, al fortalecimiento de la economía y al posicionamiento del país como un hub aeronáutico en el Caribe.

Con este tipo de acciones, Arajet reafirma su rol como motor de crecimiento social y económico, abriendo nuevas oportunidades para profesionales dominicanos en el sector aéreo.

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