Arajet abre nueva ruta directa entre Punta Cana y Mendoza

Bartolo García

Santo Domingo / Mendoza.– La aerolínea Arajet anunció el lanzamiento de una nueva ruta aérea directa que conectará Punta Cana con la ciudad de Mendoza, en Argentina, ampliando su presencia en el Cono Sur y fortaleciendo la conectividad entre el Caribe y Sudamérica.

Las operaciones de este nuevo trayecto iniciarán el 16 de mayo de 2026, con tres frecuencias semanales programadas para los días miércoles, sábados y domingos, ofreciendo a los pasajeros una opción directa y eficiente entre ambos destinos.

Con este anuncio, Mendoza se convierte en la cuarta ciudad argentina con vuelos directos operados por Arajet, consolidando la estrategia de expansión de la aerolínea en ese mercado y reafirmando su compromiso con el desarrollo de nuevas rutas regionales.

La apertura de este enlace aéreo también amplía la red de la aerolínea dominicana, que actualmente conecta más de 28 destinos en 15 países, posicionándose como una de las opciones de mayor crecimiento en la región.

Mercedes Martínez, vicepresidenta de Alianzas Corporativas de Arajet, destacó que desde Mendoza los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos dentro de la red de la aerolínea, incluyendo Chicago, Miami, Orlando, Lima, Ciudad de México y Kingston.

Martínez señaló que esta nueva ruta permitirá a los viajeros argentinos acceder de manera ágil a múltiples ciudades del continente, utilizando a Punta Cana como uno de los principales hubs de conexión de la compañía.

Por su parte, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, valoró positivamente la apertura del vuelo directo, resaltando su impacto en el turismo y la economía local.

El mandatario provincial afirmó que esta conexión acerca a los mendocinos al corazón de las Américas y, al mismo tiempo, abre las puertas de Mendoza a visitantes internacionales interesados en su oferta turística, natural y vitivinícola.

Al referirse a la promoción de lanzamiento, Mercedes Martínez explicó que Arajet mantendrá su promesa de tarifas competitivas y una experiencia de viaje simple y cercana para los pasajeros.

En ese sentido, informó que la aerolínea ofrecerá hasta un 25 % de descuento en la tarifa base utilizando el código promocional “VamosMDZ”, como parte de la celebración por la apertura de la nueva ruta.

El período de compra de esta oferta estará disponible del 22 al 26 de diciembre de 2025, brindando a los viajeros la oportunidad de planificar con antelación sus próximos viajes.

Los boletos adquiridos bajo esta promoción podrán ser utilizados para vuelos comprendidos entre el 16 de mayo de 2026 y el 21 de marzo de 2027, cubriendo varias temporadas turísticas.

Con esta nueva conexión, Arajet continúa fortaleciendo su mapa de rutas en Sudamérica y consolidando a la República Dominicana como una puerta estratégica para la conectividad aérea entre las Américas.

Fundada en 2022, Arajet opera desde sus bases en el Aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con una moderna flota de Boeing 737 MAX 8, ofreciendo vuelos seguros, accesibles y reconocidos a nivel internacional tras ser distinguida como la Mejor Aerolínea Nueva del Mundo en 2023.