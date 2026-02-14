Applebee’s e IHOP inauguran innovador restaurante de doble marca en Sambil Santo Domingo

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La empresa Marysof Is Good anunció la apertura de la primera ubicación de doble marca de Applebee’s® e IHOP® en la República Dominicana, la cual comenzará a operar a partir del 16 de febrero de 2026 en el Centro Comercial Sambil Santo Domingo.

Este nuevo concepto, ubicado en el primer nivel de la plaza, reunirá bajo un mismo techo a dos de las cadenas de restaurantes más populares del mundo, brindando a los clientes una propuesta innovadora y variada para disfrutar en familia y con amigos.

IHOP ofrecerá su reconocida línea de desayunos, destacándose sus famosos Buttermilk Pancakes, hamburguesas artesanales y platos reconfortantes que han conquistado a millones de comensales a nivel internacional.

Por su parte, Applebee’s pondrá a disposición su menú característico que incluye cortes premium a la parrilla, una amplia selección de cócteles y opciones ideales para almuerzos y cenas casuales.

El CEO de Marysof Is Good, Raymond Rodríguez, expresó que esta apertura representa un paso importante para acercar ambas marcas aún más al público dominicano, creando un espacio donde compartir y celebrar sea parte de la experiencia cotidiana.

Rodríguez destacó que el restaurante fue diseñado cuidadosamente para ofrecer dos ambientes diferenciados, manteniendo la esencia de cada marca, pero con una experiencia integrada de clase mundial y precios accesibles.

Durante un encuentro con la prensa realizado en las instalaciones, el ejecutivo explicó que esta alianza permitirá a los visitantes elegir entre dos estilos gastronómicos en un solo lugar, ampliando las opciones de entretenimiento culinario en la ciudad.

En la actividad también participó Tamara Martínez, representante de Dine Brands Global, quien resaltó la relevancia estratégica de esta ubicación de doble marca y el valor que aporta al crecimiento de ambas cadenas en el Caribe.

Martínez subrayó que esta fórmula ha tenido gran aceptación en otros países, al combinar conveniencia, calidad y variedad en un solo espacio comercial.

El evento se desarrolló en un ambiente de confraternidad, donde ejecutivos, invitados especiales y representantes de medios celebraron la llegada de este nuevo concepto gastronómico a Santo Domingo.

Como parte de la jornada, Raymond Rodríguez recibió dos reconocimientos otorgados por Dine Brands Global, en reconocimiento a su gestión empresarial y al crecimiento sostenido de ambas marcas en el mercado dominicano.

El restaurante estará ubicado en la avenida John F. Kennedy, esquina Máximo Gómez, dentro de Plaza Sambil Santo Domingo, una de las zonas comerciales más dinámicas de la capital.

Las instalaciones estarán abiertas todos los días para desayuno, almuerzo y cena, con horarios de domingo a jueves de 8:00 de la mañana a 11:00 de la noche, y viernes y sábados hasta las 12:00 de la medianoche.

Con esta apertura, Applebee’s e IHOP apuestan por seguir expandiendo su presencia en el país, ofreciendo una experiencia gastronómica moderna, accesible y pensada para todos los gustos.

La llegada de esta doble marca marca un nuevo capítulo en la oferta culinaria dominicana, consolidando a Sambil Santo Domingo como un punto clave de encuentro para el disfrute familiar y social.

