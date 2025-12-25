APORDOM celebra 55 años liderando la transformación portuaria de la República Dominicana

Bartolo García

Santo Domingo, RD.– La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) conmemora su 55 aniversario exhibiendo el mayor proceso de expansión, modernización y fortalecimiento institucional del sistema portuario nacional de las últimas cinco décadas, posicionando al país como un referente regional en logística, turismo y sostenibilidad.

Durante los últimos cinco años, la entidad ha experimentado una transformación estructural sin precedentes bajo la dirección de Jean Luis Rodríguez, elevando la competitividad portuaria, dinamizando las regiones costeras y fortaleciendo la capacidad del país para atraer inversiones, recibir más carga y aumentar el flujo de turistas.

Rodríguez destacó que al asumir la dirección en 2020 se estableció como prioridad la recuperación del patrimonio portuario, la modernización de la infraestructura y la generación de oportunidades reales para las comunidades costeras, objetivos que, aseguró, hoy se reflejan en resultados tangibles.

Desde ese año, la República Dominicana ha registrado inversiones públicas y privadas que superan los US$531 millones, destinadas a la expansión, construcción y rehabilitación de puertos estratégicos en distintas regiones del país.

Entre las principales obras se encuentran el Puerto de Barahona, con una inversión de RD$834 millones y proyección para recibir cruceros a partir de 2026; el Puerto de Puerto Plata, con US$101 millones que permiten recibir hasta tres cruceros simultáneamente; y Arroyo Barril, en Samaná, con US$68 millones bajo la modalidad de alianza público-privada, generando entre 1,000 y 1,500 empleos directos.

También destacan el Puerto de Cabo Rojo, en Pedernales, con US$48 millones como motor turístico del sur; mejoras en el Puerto de Azua por RD$14 millones; y la modernización integral del Puerto de Manzanillo, con apoyo del BID y el MOPC, clave para el comercio agrícola hacia Estados Unidos.

En materia de sostenibilidad, Puerto Duarte avanza como el primer “puerto verde” del país, incorporando iluminación solar, reciclaje y medidas de eficiencia energética, alineadas con estándares ambientales internacionales.

Otra de las iniciativas emblemáticas ha sido el Plan Nacional de Muelles Turísticos y Pesqueros, que desde 2020 ha entregado 18 muelles y mantiene otros tres en fase final en Haina Occidental, Sabana de la Mar y Miches, impulsando la pesca y el turismo local.

Estas infraestructuras han dinamizado comunidades como Palenque, Boca Chica, Puerto Plata, Río San Juan, Cabrera, Isla Saona, Salinas y Montecristi, generando empleo y fortaleciendo la economía costera.

En el ámbito del turismo de cruceros, el país pasó de tres a cinco terminales operativas, con nuevos proyectos en Barahona, Samaná y La Romana, consolidando su atractivo para las principales líneas de cruceros del mundo.

Mientras en 2019 arribaron al país alrededor de 1.13 millones de cruceristas, la proyección para el cierre de 2025 asciende a 2.6 millones de visitantes, con Taíno Bay, en Puerto Plata, recibiendo más de 800,000 turistas solo en 2024.

En términos logísticos, las ampliaciones de los puertos de Haina y Caucedo, que sumarán inversiones por US$300 millones, permitirán alcanzar una capacidad proyectada de 3 millones de TEUs, consolidando a la República Dominicana como el hub logístico líder del Caribe insular.

A nivel institucional, APORDOM logró una notable estabilidad financiera entre 2020 y 2025, reduciendo pasivos laborales de RD$1,300 millones a RD$120 millones, eliminando la dependencia de préstamos para nómina y aumentando los ingresos mensuales de RD$56 millones a RD$140 millones.

Además, más del 60 % de los terrenos portuarios han sido titulados, fortaleciendo la seguridad jurídica del Estado y generando mayor confianza para la inversión nacional y extranjera, especialmente en zonas estratégicas como Cabo Rojo y Haina Occidental.

El liderazgo de APORDOM fue reconocido internacionalmente con el Premio Marítimo de las Américas 2025, otorgado por la CIP de la OEA a APORDOM e HIT Puerto Río Haina, en la categoría Relación Puerto–Ciudad, durante una conferencia hemisférica celebrada en Lima, Perú.

De cara al futuro, la entidad avanza en el diseño y aprobación de la nueva Terminal de Cruceros de Santo Domingo, proyecto que convertirá a la capital en “home port” regional y dinamizará la economía del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, con la meta de posicionar al país como el principal hub logístico y turístico del Caribe para 2026.

#eljacaguero #APORDOM #PuertosRD #Logística #Cruceros #DesarrolloPortuario #EconomíaMarítima