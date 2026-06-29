API Portal del Banco Popular supera las 91,000 consultas

Santo Domingo, D. N. – El Banco Popular Dominicano informó que su API Portal superó las 91,146 llamadas o solicitudes automáticas desde su lanzamiento el año pasado y alcanzó 599 usuarios conectados.

Se trata de un hito que consolida el liderazgo del banco como la primera institución bancaria del país en desarrollar un portal público de APIs, que permite a empresas y desarrolladores conectar de forma segura sus aplicaciones y sistemas con los servicios digitales del Banco Popular.

Este volumen de llamadas ha facilitado la automatización de procesos, el intercambio de información en tiempo real y la incorporación de funcionalidades bancarias directamente en las plataformas que utilizan las empresas o desarrolladores, lo que agiliza sus operaciones y mejora la experiencia que ofrecen a sus clientes.

El API Portal del Popular ofrece, además, documentación técnica, herramientas de autenticación y un entorno de pruebas o sandbox, lo que permiten desarrollar, probar y validar integraciones de forma segura antes de su implementación.

Una plataforma en constante evolución

Al referirse al crecimiento alcanzado por el API Portal, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, destacó que este resultado refleja la confianza de las organizaciones en un modelo de innovación que fortalece la transformación digital y amplía las posibilidades de colaboración entre la banca y las empresas.

“En el Banco Popular estamos comprometidos con la innovación, el fortalecimiento del ecosistema digital dominicano y el desarrollo de soluciones eficientes y personalizadas para nuestros clientes”, expresó el presidente ejecutivo.

Servicios que impulsan la eficiencia

La API de consulta de tasa de cambio es actualmente la funcionalidad más utilizada por las empresas. Permite a los usuarios incorporarla directamente en sus sistemas de planificación de recursos empresariales, facilitando la consulta automática de las tasas vigentes como parte de sus procesos financieros y operativos.

El API Portal también ofrece otras funcionalidades, como servicios de autenticación, consulta de ubicaciones de cajeros automáticos y confirmación de cuentas.