APEDI defiende permanencia del nombre de Luis Crouch Bogaert en la Circunvalación Norte

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – La Asociación para el Desarrollo, Inc. (APEDI) solicitó a las autoridades mantener la designación de la Circunvalación Norte de Santiago con el nombre de Luis Crouch Bogaert, tal como establece la Ley No. 12-15 promulgada en 2015, y pidió además que se ejecute su rotulación oficial para dar cumplimiento a la normativa vigente.

La institución, presidida por la empresaria Lina García de Blasco, destacó que Luis Crouch Bogaert fue una de las figuras más influyentes en el desarrollo económico, educativo e institucional de Santiago y de toda la región Norte, gracias a una trayectoria marcada por la visión de futuro, el compromiso social y el impulso de importantes proyectos de desarrollo.

APEDI recordó que el legado de Crouch Bogaert permanece estrechamente vinculado a iniciativas que contribuyeron al crecimiento de la región y del país, convirtiéndolo en un referente del liderazgo empresarial y del fortalecimiento institucional dominicano.

En ese sentido, la organización señaló que la designación de la Circunvalación Norte constituye un reconocimiento legal y moral a una vida dedicada al servicio y al progreso nacional, por lo que considera fundamental preservar dicha distinción y respetar lo establecido en la legislación vigente.

La entidad también expresó su respeto y reconocimiento a los aportes realizados por el expresidente Salvador Jorge Blanco a la democracia y a la vida pública dominicana, resaltando la importancia de su legado histórico para el país.

No obstante, APEDI planteó que existen otras obras e infraestructuras en proceso de desarrollo que podrían llevar el nombre del exmandatario, sin necesidad de modificar una designación que ya fue aprobada por ley y que reconoce los méritos de Luis Crouch Bogaert.

Finalmente, la organización manifestó su confianza en que prevalecerán el respeto a la ley, la memoria histórica y el reconocimiento justo a quienes contribuyeron al desarrollo de la República Dominicana, preservando así los homenajes otorgados a dos destacadas figuras nacionales desde sus respectivos ámbitos de servicio.