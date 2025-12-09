APAP impulsará transformación inclusiva del Monumento a los Héroes de la Restauración

Bartolo García

Santiago, R.D.– En un compromiso institucional por fortalecer la inclusión y la accesibilidad universal, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció la adecuación integral del Museo Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago, mediante un proyecto que transformará su infraestructura física con estándares de accesibilidad para todas las personas.

La iniciativa, desarrollada en coordinación con la Dirección General de Museos, forma parte de la estrategia de inclusión de Personas con Discapacidad que ejecuta APAP, y busca garantizar que el icónico Monumento pueda ser disfrutado plenamente por visitantes con movilidad reducida o alguna condición física sensorial.

El proyecto contempla intervenciones tanto en el entorno exterior como en las áreas internas del Monumento, con el objetivo de crear un desplazamiento continuo, seguro y autónomo desde el acceso público hasta los diferentes niveles del museo.

Uno de los avances más relevantes será la incorporación de un nuevo ascensor accesible, equipado con cabina amplia, botones táctiles y en braille, contrastes de color, pasamanos y señalización audible, elementos indispensables para usuarios con discapacidad visual o motriz.

Asimismo, se instalarán rampas y pisos podotáctiles desde la zona de calle hasta la entrada de la edificación, permitiendo orientar a personas con baja visión y facilitar el tránsito de usuarios en sillas de ruedas o con andadores.

El proyecto también incluye la adecuación de los baños para convertirlos en espacios accesibles, integrando barras de apoyo, pisos antideslizantes, puertas más amplias, lavamanos con espacio libre inferior y grifos de palanca para mayor autonomía del usuario.

Como parte del plan, se implementará una nueva señalética inclusiva en todo el Monumento, diseñada para mejorar la orientación y garantizar que todas las personas, sin importar su condición, puedan comprender y disfrutar el recorrido cultural.

Además de las adecuaciones físicas, APAP desarrollará programas de educación y sensibilización orientados a promover la inclusión, fortalecer la conciencia social y capacitar al personal en atención accesible.

El presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, afirmó que este proyecto reafirma la visión institucional de promover un país más igualitario. “La inclusión es un eje esencial de nuestras políticas financieras y sociales. Este esfuerzo nos consolida como referente de buenas prácticas en accesibilidad a nivel nacional”, expresó.

Ariza destacó que la verdadera inclusión financiera inicia por garantizar entornos accesibles. “Para participar en la economía, primero hay que poder participar en la ciudad. Una ciudad justa es aquella que permite a todos desplazarse con dignidad y equidad”, puntualizó.

De su lado, María Belissa Ramírez, gobernadora del Monumento, resaltó que la accesibilidad es clave para fortalecer la experiencia turística, cultural y educativa del espacio. “Abrir el Monumento a todas las personas sin excepciones es un acto de justicia y una ampliación del valor histórico que representa”, manifestó.

Las obras civiles están programadas para iniciar a comienzos del 2026, dando paso a una transformación estructural que marcará un precedente en la gestión inclusiva de espacios patrimoniales en el país.

APAP, especialmente desde su Sede Regional Norte, ha impulsado iniciativas que promueven ciudades sostenibles, integrando prácticas de innovación, accesibilidad y consumo responsable.

Con este proyecto, la institución reafirma su compromiso con un Santiago más humano, más accesible y más alineado con los estándares internacionales de inclusión.