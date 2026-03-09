APAP amplía su red de sucursales y refuerza operaciones en el Cibao

Bartolo García

Santiago, R.D.– La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) anunció la ampliación de su presencia en la región norte del país con la apertura de tres nuevas sucursales en Santiago y Puerto Plata, como parte de su plan de expansión institucional.

Con estas nuevas oficinas, la entidad financiera eleva a 11 el número de sucursales en la región norte y alcanza un total de 55 oficinas de negocios en todo el territorio nacional.

El presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, destacó que la institución continúa consolidándose como un aliado estratégico para el fortalecimiento del sistema financiero y el desarrollo de los sectores productivos.

Ariza explicó que la estrategia de crecimiento de la entidad está orientada a fortalecer la atención a los clientes, promoviendo la innovación y la inclusión financiera en todo el país.

Las nuevas sucursales en Santiago están ubicadas en Santiago Center y Plaza Amira, mientras que en Puerto Plata la oficina fue reubicada en el Centro Comercial Cedaky Mall.

Estos espacios cuentan con un diseño moderno y funcional que permite ofrecer una atención más ágil, cómoda y segura para socios ahorrantes y clientes.

La expansión también busca facilitar el acceso a los servicios financieros para más personas y empresas en la región del Cibao.

Con esta iniciativa, APAP reafirma su compromiso de continuar impulsando el crecimiento económico y el acceso a servicios financieros mediante la combinación de atención presencial y plataformas digitales.

