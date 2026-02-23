Apagón general sacude al país: ETE confirma blackout nacional a días del discurso del 27 de febrero

Autoridades convocan rueda de prensa para explicar la falla que afectó todo el sistema eléctrico; el servicio comienza a restablecerse en el Sur

Bartolo García

República Dominicana registró este lunes una interrupción general del servicio eléctrico tras producirse un blackout que afectó todo el sistema nacional interconectado, según confirmó Alfonso Rodríguez, administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETE).

La falla ocurrió a solo cuatro días de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, pautada para el 27 de febrero, generando preocupación en distintos sectores productivos y sociales del país.

Rodríguez ofreció la información de manera preliminar mientras se coordinaba una rueda de prensa programada para las 2:00 de la tarde en el Centro de Control de Energía, donde las autoridades prometieron ofrecer detalles técnicos del evento.

“Fue una falla, se produjo un blackout”, expresó el funcionario, evitando ofrecer cifras específicas sobre el porcentaje de generación afectada o el nivel exacto de recuperación del sistema al momento de sus declaraciones.

El vocero oficial designado para ampliar la información será el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien encabezará el encuentro con los medios de comunicación.

La convocatoria fue gestionada por la encargada de comunicaciones del ministerio, quien notificó a los distintos medios para ofrecer una versión formal y estructurada sobre lo ocurrido.

Aunque las causas definitivas aún no han sido confirmadas, el administrador de la ETE indicó que existen datos preliminares que serán presentados públicamente una vez concluya la evaluación técnica.

En medio de la incertidumbre, se informó que el restablecimiento del servicio comenzó de manera progresiva, especialmente en la región Sur del país, donde algunas zonas ya reportaban recuperación parcial del suministro.

El apagón generó interrupciones en el tránsito, actividades comerciales y servicios básicos, mientras brigadas técnicas trabajaban para estabilizar el sistema eléctrico nacional.

Las autoridades reiteraron que ofrecerán información detallada tras concluir los análisis correspondientes, en un contexto donde la estabilidad energética se mantiene como un tema clave en la agenda pública nacional.