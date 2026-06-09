Anuncian sexta etapa del Circuito Continental de Voleibol de Playa

SANTO DOMINGO.- Juan Dolio se alista para acoger la sexta etapa del Circuito Continental de Voleibol de Playa pautado para realizarse del 19 al 21 de este mes.

La playa del hotel Coral Costa Caribe será el escenario, por cuarta vez, para que 32 duplas, de más de 15 países, puedan accionar en este penúltimo evento de esta disciplina antes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que serán del 24 de julio al 8 de agosto.

“Estamos muy emocionados de anunciar este importante torneo que corresponde al calendario Norceca y que será el penúltimo evento antes de la celebración de los Juegos Centroamericanos que es un compromiso como nación que tenemos en el mes de julio”, dijo Amós Anglada, vicepresidente de la Federación Dominicana de Voleibol de Playa.

República Dominicana estará bien representada con la participación de sus principales duplas que la integran: Hayerling de Jesús-Oscar Martínez, Yulibeth Payano-Crismil Paniagua y Bethania Almanzar-Yari Cleto.

“Nuestros atletas se encuentran en óptimas condiciones para este torneo ya que desde hace varios meses han estado preparándose para los Centroamericanos y esas bases de entrenamientos que han realizado por diferentes países les ha caído bien para tener una buena participación en este circuito de voleibol playa”, manifestó Anglada.