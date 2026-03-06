Anuncian inversión turística de US$1,000 millones en Playa Grande con nuevo aeropuerto internacional privado

Bartolo García

Río San Juan, RD.– El presidente Luis Abinader anunció junto a ejecutivos del complejo Playa Grande Golf & Ocean Club el desarrollo de un aeropuerto internacional privado, proyecto que forma parte de una inversión estimada en mil millones de dólares destinada a impulsar el crecimiento turístico y económico de la costa norte del país.

El anuncio se realizó en Río San Juan con la presencia del ministro de Turismo David Collado, así como de destacados inversionistas internacionales vinculados al proyecto.

Entre los participantes estuvieron el fundador de Third Point, Daniel Loeb, el fundador de Discovery Land Company, Mike Meldman, y el exastro del béisbol de Grandes Ligas Alex Rodriguez.

El presidente Luis Abinader en compaña de David Collado y Juan Vicini.

El aeropuerto proyectado permitirá ofrecer acceso aéreo directo a esta zona turística del país, facilitando la llegada de visitantes internacionales y fortaleciendo el posicionamiento del destino en el mercado global.

Se espera que la construcción del aeropuerto inicie en los próximos meses, una vez se completen los procesos regulatorios y autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades dominicanas.

Durante su intervención, el presidente Abinader destacó que el Gobierno ha trabajado para facilitar el desarrollo del proyecto dentro del marco legal vigente, respetando las instituciones y las normativas del país.

El mandatario agradeció a los inversionistas por confiar en la República Dominicana como destino para proyectos de gran escala, afirmando que el país vive uno de los mejores momentos para la inversión extranjera.

Asimismo, subrayó que la economía dominicana continúa mostrando un dinamismo importante, destacando que el país registró alrededor de 5 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el último año.

Abinader reiteró que el crecimiento económico dominicano se sustenta en el impulso del sector privado, mientras el Gobierno actúa como facilitador de inversiones estratégicas para el desarrollo nacional.

En ese sentido, señaló que el proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad ambiental y baja densidad, buscando preservar el entorno natural de la zona.

El ministro de Turismo, David Collado, explicó que durante años los inversionistas intentaron impulsar la construcción del aeropuerto sin lograr avances en administraciones anteriores.

Collado relató que durante una reunión con inversionistas decidió contactar directamente al presidente Abinader para plantearle la necesidad del proyecto, lo que permitió avanzar hacia la aprobación del decreto correspondiente.

Por su parte, el empresario Mike Meldman destacó que el nuevo aeropuerto permitirá conectar Playa Grande con miles de familias y visitantes de las comunidades internacionales vinculadas a los desarrollos de Discovery Land Company.

Finalmente, los inversionistas coincidieron en que el desarrollo del aeropuerto y las nuevas inversiones consolidarán a Playa Grande como uno de los destinos turísticos más exclusivos del Caribe, impulsando el crecimiento económico y turístico de toda la región norte del país.