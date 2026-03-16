Anuncian construcción de nuevo boulevard turístico en La Altagracia

Bartolo García

Empresarios turísticos y autoridades municipales anunciaron la construcción del Boulevard Turístico La Otra Banda, una nueva vía que busca mejorar la conectividad vial y dinamizar el desarrollo económico en la provincia La Altagracia.

El proyecto contempla una carretera de cuatro carriles que conectará directamente la Autovía del Coral con la Circunvalación de Verón–Punta Cana y la carretera La Otra Banda–Verón, creando un eje estratégico para la movilidad en la zona turística del Este del país.

El primer picazo de la obra está previsto para el viernes 20 de marzo en el distrito municipal La Otra Banda, donde autoridades locales y representantes del sector empresarial formalizarán el inicio de los trabajos.

La iniciativa es impulsada por la Asociación de Desarrollo Turístico de La Otra Banda y el Ayuntamiento de La Otra Banda, con el respaldo de la Alianza Empresarial Turística de La Altagracia.

De acuerdo con los promotores del proyecto, la nueva vía permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado entre comunidades, centros turísticos y zonas residenciales que diariamente movilizan a miles de residentes y visitantes.

Asimismo, se espera que la construcción del boulevard contribuya a disminuir la congestión vehicular en las rutas actuales, facilitando el acceso hacia áreas clave del polo turístico de Verón–Punta Cana.

Los impulsores de la obra señalaron que esta infraestructura representará una inversión estratégica destinada a fortalecer la logística regional, impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de las comunidades cercanas.

Con este proyecto, el sector empresarial y las autoridades locales buscan consolidar una nueva arteria vial que contribuya al desarrollo sostenible de la región Este, uno de los principales motores turísticos de la República Dominicana.

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